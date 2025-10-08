Σήμερα Τετάρτη η HuffPost, η ραγδαία εξελισσόμενη σε αναγνωσιμότητα και μοναδικούς επισκέπτες ελληνική έκδοση της διεθνούς ψηφιακής εφημερίδας μας, με αριθμούς που φτάνουν μηνιαίως τα πολλά εκατομμύρια, δημοσιεύει ή πιο σωστά αναρτά, το βίντεο με την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μαζί με την Έμη, δίπλα – δίπλα, καθίσαμε απέναντι του σε μια χρονική συγκυρία που καθιστούσε την κουβέντα μας πιο επίκαιρη από ποτέ. Γιατί είναι γεγονός ότι το αίτημα το είχαμε υποβάλει πριν από αρκετές εβδομάδες, αλλά το ραντεβού κλείστηκε τελευταία στιγμή, στο κρίσιμο εικοσιτετράωρο: Της μεγάλης έντασης για το περίφημο καλώδιο, λίγες μέρες μετά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την τριμερή συνάντηση του Κύπριου προέδρου με Γκουντιέρες και Τατάρ. Όπως, επίσης, λίγες μέρες μετά από την συνάντηση στο Λευκό Οίκο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για την όποια συνάντηση πολλά ακούστηκαν και για την οποία, βεβαίως ,υποβάλαμε σχετική ερώτηση. Κι όλα αυτά λίγες μέρες πριν τις ψευτο εκλογές στα κατεχόμενα και τις ώρες που είχαν αρχίσει στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για το θέμα της Γάζας. Και μάλιστα ήταν προχθές Δευτέρα, όπου είχαμε στη Λεμεσό το ετήσιο διεθνές Συνέδριο ναυτιλίας με 1.000 παρόντες από 35 χώρες. Εκεί και όλα τα ισχυρά ονόματα του εφοπλισμού, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο. Συνέδριο στο οποίο μίλησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Για να έλθει αμέσως μετά σε χώρο VIP φιλοξενίας, όπου μαζί με την Εύη τον βάλαμε απέναντι μας. Και ξεκινήσαμε την συνέντευξη εκεί, παρόλο που ίδιος ο Πρόεδρος ήθελε να μας προσκαλέσει, να μετακινηθούμε, στην Λευκωσία στο προεδρικό του γραφείο, αλλά το αρνηθήκαμε ευγενικά, σεβόμενοι και το δικό του χρόνο.

Θα δείτε την συνέντευξη η οποία πιάνει όλα τα μεγάλα κεφάλαια των δρώμενων τόσο σε σχέση με Ελλάδα, στην ίδια την Κύπρο, όσο και στην περιοχή μας. Δεν μας εξέπληξε η άνεση στις απαντήσεις του Γεγονός που σαφώς προκύπτει και από την πολύχρονη διπλωματική του δραστηριότητα. Κατέθεσε τις θέσεις του για ότι τον ρωτήσαμε, ακόμα και για προσωπικές ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν προς το τέλος της συνέντευξης, για έναν ξεχωριστό πιο χαλαρό τόνο.

Όταν μετά συζητούσαμε με την Έμη το περιεχόμενο της συνέντευξης, σταθήκαμε με πολύ ενδιαφέρον σε ορισμένες απαντήσεις του οι οποίες και είναι βέβαιο ότι θα συζητηθούν. Και για το καλώδιο και για το ρόλο της Τουρκίας και προσωπικά του Ερντογάν στην γεωγραφική περιοχή μας και για το παλαιστινιακό και για τους χειρισμούς Τραμπ στο Ουκρανικό. Όπου μάλιστα του τέθηκε και το ερώτημα για την αυγουστιάτικη «υποτακτική» εμφάνιση των πέντε ευρωπαίων ηγετών στο γραφείο του στην Ουάσινγκτον. Θέμα για το οποίο ο Κύπριος Πρόεδρος αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει, για το πως πορεύεται η Ευρωπαΐκή Ένωση. Θέτοντας ταυτόχρονα και το θέμα SAFE και το θέμα NATO.

Καθώς μετά την μαγνητοσκόπηση τον αποχαιρετούσαμε, μας είπε ότι τον καιρό που αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας έβλεπε με την Έμη, εκείνα τα καλά χρόνια, όταν παρουσιάζαμε την καθημερινή πρωινή τρίωρη τηλεοπτική μας εκπομπή. «Δεν έχετε χάσει την χημεία σας. Πώς τα φέρνει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που τα είπαμε» μας είπε χαμογελώντας. Και επί τόπου του εξηγήσαμε ότι μέσα σ’ όλα, σε εκείνα τα χρόνια της εκπομπής, κάναμε πάνω από 3000 ρεπορτάζ σε όλη την Ελλάδα και σε πολλά σημεία του πλανήτη. Ο καθένας με το μικρόφωνο στο χέρι του και πού δεν περπατήσαμε και πού δεν τρέξαμε και με πόσους δεν μιλήσαμε. Πολιτικούς και απλούς ανθρώπους. Σήμερα, η Έμη δυναμική δημοσιογράφος, Eκδότης η ίδια της HuffPost, Σύμβουλος Έκδοσης/αρθρογράφος η αφεντιά μου, σε έναν καθημερινό αγώνα και πάλι μαζί, για την ενημέρωση μέσω της Ελληνικής έκδοσης της διεθνούς ψηφιακής εφημερίδας. Προχωράμε, παρέα, ακόμα πιο δυναμικά…