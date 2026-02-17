Η τηλεοπτική δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις κάμερες έξω από την Βουλή «κράτησε» 22 λεπτά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέψευσε τα πάντα σε σχέση με τις πρόσφατες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί απλήρωτης εργαζόμενης στο κόμμα της και επιτέθηκε – εκ νέου – με σφοδρότητα στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον δημοσιογράφο που δημοσιοποίησε το θέμα, προαναγγέλοντας μηνύσεις.

«Εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει την φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα μίντια μια καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με τον κύριο Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους του», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προανήγγειλε νομικές ενέργειες λέγοντας πως «ξεκαθαρίζω προς πάσα κατεύθυνση. Θα ασκηθούν κατά των Γεωργιάδη, Κουσουλού και Πολύζου όλα να νόμιμα μέσα και για εγκληματική οργάνωση και για κατ’επάγγελμα εκβίαση», υποστηρίζοντας πως πως μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί ούτε επισήμως ούτε και ανεπισήμως για κάποια καταγγελία εργαζόμενου, λέγοντας πως θα ζητηθούν ευθύνες για τη «σπέκουλα» των τελευταίων ημερών και κάνοντας λόγο, παράλληλα, για «απόπειρα εκβίασης», «εγκληματίες οργανωμένου εγκλήματος» και «συκοφάντες».

Ειδικότερα για την καταγγελία που έχει δει το φως της δημοσιότητας η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως «όσον αφορά την κυρία Άννα Καρακίτσου, γνωστή και ως Άννα Μελίτη. Μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται. Κάνει καριέρα σε live συναυλίες, κατά καιρούς διαμένει στην Πάρο και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμα της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα. Πρόκειται για χυδαίο κατασκεύασμα».

Μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως η Πλεύση Ελευθερίας δέχεται «βρώμικες» επιθέσεις επειδή είναι η πιο «δυναμική», «καθαρή» και παρεμβατική κοινοβουλευτική ομάδα, που δεν δέχεται «να το βουλώσει», τονίζοντας πως «δεν υπαναχωρώ στις συκοφαντίες, στις λάσπες και τους εκβιασμούς. Ύαινες λυσσομανούν να καταπνίξουν το αίτημα για Δικαιοσύνη, θα οδηγηθούν στη φυλακή».