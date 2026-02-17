Πολλαπλά «χτυπήματα» που πυροδοτούν ένταση και «ηλεκτρίζουν» το κλίμα έφερε η επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου να δώσει το «παρών» όχι σε μια αλλά σε δυο επιτροπές της Βουλής, εστιάζοντας τις «βολές» της στον κοινοβουλευτικό προγραμματισμό, κάνοντας λόγο για «εικονική λειτουργία» της Βουλής με ευθύνη της κυβερνητικής παράταξης, ενώ έστρεψε τα «πυρά» της – για ακόμη μια φορά – στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε, αρχικά, στην συζήτηση του νομοσχεδίου Φλωρίδη για τη σύσταση ενιαίου ψηφιακού μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς. Εκεί μίλησε «περί βίαιης νομοθέτησης και αχρήστευσης της Βουλής από την κυβέρνηση», ζήτησε να αναβληθεί η διαδικασία, τόνισε ότι «διαφωνούμε με την εικονική λειτουργία της Βουλής» και εξέφρασε την άποψη ότι ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός «έγινε επίτηδες για να πληγεί η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα», αυτή της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο της την «γαλάζια» πλειοψηφία λέγοντας πως «υπάρχουν βουλευτές που δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Έτσι ψηφίστηκε και η φωτογραφική διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Βάλλεται η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή που επιμένει στο ότι δεν μπορεί να αχρηστεύεται η διαδικασία», διερωτήθηκε «πού είναι οι 35 βουλευτές της ΝΔ μέλη της Επιτροπής;», ενώ έθεσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διαδικασίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τάσος Μπαρτζώκας, εγκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας πως «δεν είναι εκφράσεις αυτές κατά τη γνώμη μου για αχρήστευση της Βουλής» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά πως «έχετε δυσανεξία και στην πολιτική κριτική».

Σε κάθε περίπτωση την αλλαγή του προγραμματισμού της επιτροπής ζήτησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Είναι ορθά όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πέμπτη έχει ταυτόχρονα η ίδια επιτροπή νέα συνεδρίαση το υπουργείο Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Η δουλειά η δική μας δεν είναι να βγάζουμε λογύδρια όπως οι βουλευτές της ΝΔ, που μεταφέρουν τα non papers» τόνισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, καλώντας τον πρόεδρο της Επιτροπής να σταματήσει να κάνει μαθήματα εργασιακής ηθικής.

Ζωή για Άδωνι: «Εχει «σμπαραλιάσει την Υγεία»

Λίγη ώρα αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπήκε στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας όπου συζητείται διακρατική συμφωνία με την Βραζιλία. Εκεί, αφού πρώτα επανέλαβε τις κατηγορίες περί του κοινοβουλευτικού προγραμματισμού, επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη. Κατήγγειλε πως ο υπουργός Υγείας «διαφημίζει την παρακρατική του δράση», πως έχει «σμπαραλιάσει την Υγεία», τον αποκάλεσε «διαφημιστή» και «τηλεπωλητή του αντισημιτικού βιβλίου του πατέρα Πλεύρη» αλλά και «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου και του εγκλήματος των Τεμπών».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διερωτήθηκε «πόσο ακόμη θα ανέχεστε αυτά τα φασιστοειδή; Θα αντιδράσετε, εσείς που δεν είστε του αυτού φυράματος;», ενώ υποστήριξε πως «βοά ο τόπος ότι στο βιβλιοπωλείο Γεωργιάδη γίνονταν συγκεντρώσεις φασιστοειδών» και πως «είχε βρεθεί εκεί ο Κορκονέας πριν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου».

Βούλτεψη σε Ζωή: «Περιφέρεστε από επιτροπή σε επιτροπή και κάνετε φασαρίες»

Η προεδρεύουσα της Επιτροπής Σοφία Βούλτεψη σχολίασε προς την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας πως «για εσάς είναι όλοι υπόλογοι. Περιφέρεστε από επιτροπή σε επιτροπή και κάνετε φασαρίες» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά πως «αναφερθήκατε επιτιμητικά, ότι περιφέρομαι στις επιτροπές. Ναι, κάνω τη δουλειά μου. Δεν εισπράττω αποζημιώσεις για να είμαι άφαντη. Η δουλειά μου είναι να είμαι παρούσα, όχι σαν εσάς που κάνετε δουλίτσες. Πάρα πολλοί από εσάς, δεν εξισώνω, αλλά έχετε πάρα πολλούς διεφθαρμένους».

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε αναλυτικά στη Γάζα, η Σοφία Βούλτεψη παρατήρησε πως «δεν θα λύσουμε το Μεσανατολικό εδώ», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να της λέει «Σταματήστε να τα ευτελίζετε όλα» και την Σοφία Βούλτεψη να της ανταπαντά πως «πάντως δεν αυτοευτελίζομαι».