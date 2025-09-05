Στον Αλέξη Τσίπρα ήταν στραμμένα όλα τα βλέμματα σήμερα (5/9), καθώς ο πρώην πρωθυπουργός εγκαινίασε τη φετινή ΔΕΘ, μιλώντας στο 5ο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μία «νέα εθνική πυξίδα» υποστηρίζοντας την ανάγκη να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη προσπάθεια όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

Όπως περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός, η πατρίδα έχει ανάγκη «έναν νέο πατριωτισμό», στεκόμενος στη μετεξέλιξη και την εμβάνθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού που είχε αναφερθεί και πρόσφατα.

«Οδηγούμαστε στα βράχια – Να στηρίξουμε τις νέες γενιές»

Ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε ότι η χώρα «πορεύεται για μια ακόμη φορά με πυξίδα τις παλιές χρεοκοπημένες συνταγές» και τόνισε την ανάγκη για αλλαγή στην πολιτική της, γιατί διαφορετικά «οδηγούμαστε στα βράχια».

«Kαμιά εξαγγελία, και καμιά παροχή, γενναία, ή λιγότερο γενναία, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, τη μεγάλη εικόνα. Που είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και δυσοίωνη και μας τραβάει απαιτητικά από το μανίκι», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Να υπάρξουν αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια».

Αναφερόμενος στους άξονες που πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ελληνική οικονομία, ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε την δημιουργία ενός ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Με χρήματα που θα αντληθούν από τα πολύ υψηλά εισοδήματα μέσα από εισαγωγή της Πατριωτικής Εισφοράς και μέσω της αναδιανομής ώστε οι έχοντες να συμβάλλουν στο μέλλον αυτού του τόπου. Με στόχο στηριχθεί η νέα γενιά. Δηλαδή τη στήριξη της Παιδείας, την έρευνας και της καινοτομία, αλλά και της νεανικής Στέγης».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Ταυτόχρονα ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την χρηματοδότησή του μέσα από τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Αυτοί είναι οι εννιά βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης



Πρόκειται για την ανάγκη για ένα ισχυρό και δίκαιο κράτος, που να περιλαμβάνει αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο, στήριξη της εργασίας, ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, δημογραφική ανθεκτικότητα, μείωση ιδιωτικού χρέους, τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, αναδιανομή και εθνικό εαμείο σύγκλισης, εθνική ασφάλεια.

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης. Αν επιμένουμε να σπέρνουμε κοινωνική αδικία, εργασιακή απορρύθμιση, διαφθορά και απληστία των κερδών, θα θερίσουμε αδιέξοδο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη και έτσι σήμερα, η πατρίδα μας πορεύεται για μια ακόμη φορά με πυξίδα τις παλιές χρεοκοπημένες συνταγές.

Χαρακτήρισε δείκτες ντροπής όλου τους δείκτες που δείχνουν την προϊούσα κοινωνική και οικονομική αποσάθρωση

«Χρόνο με το χρόνο, απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80%, του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%» υπογράμμισε και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια.

«Είναι κενό γράμμα ό,τι κι αν λέμε για καλύτερη Ελλάδα το 2030, αν δεν αποκαταστησουμε την δυνατότητα του κράτους να υπάρχει και να λειτουργεί με δικαιοσύνη» ανέφερε.

«Η διαφθορά διαβρώνει το κράτος»



Αναφερόμενος στα διαδοχικά σκάνδαλα που πήραν το φως της δημοσιότητας, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και συνολικά για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης σημείωσε οτι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα «που στις μέρες μας έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και οικονομικό ζητούμενο.

Την «εντιμότητα». Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος.

Γιατί η μεροληψία, η εύνοια για τους «δικούς μας», για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος».

Τέλος μίλησε χαρακτιστικά για ένα νέο όραμα συνεισφοράς για να κάνουμε καλύτερη την πατρίδα μας. «Ακούω, συχνά, όλοι πιστεύω το ακούμε, το στερεότυπο της απογοήτευσης: Αυτή είναι η Ελλάδα…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη όμως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε.Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.Του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Αυτή είναι η Ελλάδα!»

«Εχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε όλοι, ώστε αυτή η φράση να γίνει από μοιρολατρία περηφάνεια» τόνισε.

Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα

Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην “μαύρη περίοδο” 2015-2019.

Το «πρώτη φορά αριστερά» αποφάσισε να το βαφτίσει «νέα πυξίδα», τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» να το ονοματίσει «9 άξονες».

Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.

Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά.