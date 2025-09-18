Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες- και μένει η επίσημη ανακοίνωση που θα το επιβεβαιώσει.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.