Την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα περιέγραψε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Καμία ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν, ούτε απαλύνει τον πόνο, ούτε διορθώνει όσα έγιναν. Υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία οφείλει να κάνει, να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο και να στέκεται δίπλα στους πολίτες της, όχι απέναντί τους» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Μετασχηματίζουμε την σχέση Κράτους-πολίτη. Η Πολιτεία μπορεί να διορθώνει, να μαθαίνει, να αναγνωρίζει ,να αποκαθιστά. Αυτό το νομοσχέδιο είναι βήμα ευθύνης που κάνει το ελάχιστο από αυτό που όφειλε η Πολιτεία» τόνισε συμπερασματικά στο κλείσιμο της τοποθέτησης του ο αρμόδιος υπουργός.

Advertisement

Advertisement

Κάνοντας εκτενή αναφορά στις διατάξεις που αφορούν το Μάτι και την Μάνδρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως η πρώτη θεσμική πράξη του κράτους ήταν η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Ειδικότερα σημείωσε πως ήδη έχει παραιτηθεί από 52 υποθέσεις για το Μάτι και 17 για τη Μάνδρα, ενώ το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν, με βάση τις παραιτήσεις αυτές, ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 15,1 εκατ. ευρώ για το Μάτι και σε σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τη Μάνδρα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως με την προωθούμενη τροπολογία θωρακίζονται οι αποζημιώσεις, θεσπίζεται ειδική σύνταξη για συγγενείς θυμάτων στη Μάνδρα και στο Μάτι, αλλά και για εγκαυματίες, εγγεγραμμένους στο επίσημο Μητρώο Εγκαυματιών, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω, ενώ την ίδια στιγμή διαγράφονται και οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, φορολογική διοίκηση και ΟΤΑ.

«Δεν σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του, προχώρησε και σε μια προσωπική αναφορά καθώς η οικογένεια βρίσκονταν στο Μάτι την ημέρα της τραγωδίας. «Όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι – και επιτρέψτε μου μια πιο προσωπική αναφορά – πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δεν σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως με τα νέα μέτρα οι πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα αντιμετωπίζονται όπως τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. «Υπάρχει μία Πολιτεία και μία αδιαίρετη υποχρέωση: Ίση αναγνώριση, ίση προστασία» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως αμέσως μετά από την τοποθέτηση του στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε στο εντευκτήριο της Βουλής με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι και της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της Βουλής.

Σημειώνεται πως αναφερόμενος ο αρμόδιος υπουργός, μεταξύ άλλων στην παρέμβαση του, στις αλλαγές όσον αφορά στο Ζάππειο επεσήμανε, δίνοντας απάντηση στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, πως το νέο ευέλικτο σχήμα, δεν αλλοιώνει, αλλά ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα του.