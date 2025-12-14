Αναμενόμενη επίθεση στον Κυριάκο Πιερρακάκη με αφορμή την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, σήμερα Κυριακή (14.12.25). Αλλά και καυστική η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, υπενθυμίζοντας την περίοδο που ο υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος που ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup,ήταν γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν το πάγωμα και την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. «Κάτι που αρνήθηκε ο Βέλγος συνάδελφός του» πρόσθεσε.

Προφανώς ξεχνώντας ο σφακιανός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι πριν την εκλογή Πιερρακάκη, το Βέλγιο δια στόματος του πρωθυπουργού του είχε συναινέσει στο πάγωμα των ρωσικών κεφαλαίων. Παρόλα αυτά ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος πάντα ισχυρίζεται ότι έχει ισχυρή μνήμη, συνέχισε τη σκέψη του λέγοντας: «Μην το κάνει αυτό γιατί τα δεινά που θα έρθουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, θα τον κάνουν πιο μισητό και από τον Ντάισελμπλουμ».

Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έλαβε τον λόγο, έδωσε την απάντησή του με αιχμηρό τρόπο: «Εσείς χειροκροτούσατε τον Βαρουφάκη κι εμείς χειροκροτάμε τον Πιερρακάκη. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά».