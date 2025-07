Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε, σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ» αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.

«Στο ανωτέρω πλαίσιο προσκάλεσα τον ομόλογό μου να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

On a telephone conversation today with the Secretary of Defence of the United States Pete Hegseth @SecDef, we discussed further deepening the strategic defence relations between 🇬🇷-🇺🇸. In the aforementioned context, I invited my counterpart to visit Athens soon.