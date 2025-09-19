Νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά για την τραγωδία των Τεμπών, έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, αναφορικά με το αίτημα εκταφής σορών από τους γονείς θυμάτων, κάνοντας λόγο για «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» τους.

Σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρει σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών: «Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους».

Και καταλήγει: «Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».