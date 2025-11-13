Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης για την αγροτική πολιτική που εφαρμόζει αλλά και καταλογίζοντας «γκεμπελισμό» σε βάρος του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις για τα γεγονότα στα Βορίζια της Κρήτης.

«Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει να μπει σε μνημόνιο» προειδοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως «σχεδόν επτά χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ και η κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι παραπάνω από αποκαρδιωτική». Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως «ο αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία απέναντι σε ένα κύμα ακρίβειας στο κόστος παραγωγής», ενώ υποστήριξε πως «η πλήρης αποδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών είναι υπεύθυνη για την έκρηξη ζωονόσων σε όλη την Ελλάδα».

Μιλώντας για την αγροτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για ένα ζοφερό σκηνικό, τονίζοντας χαρακτηριστικά και με νόημα πως «η κυβέρνηση κινείται με ταχύτητες Φεράρι μόνο όταν πρέπει να συγκαλύψει τους πολιτικούς φίλους του Μαξίμου», συμπληρώνοντας: «Και μάλιστα κόκκινης, όπως αυτής της συντονίστριας Κοινοτικών πόρων της ΝΔ».

Απευθυνόμενος στον αγροτικό κόσμο ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε κατά την παρέμβαση του πως «τα διλήμματα λοιπόν είναι απλά: ή με αυτούς που καταστρέφουν την ύπαιθρο ή με εμάς που σχεδιάζουν για να σας δώσουν ελπίδα και προοπτική». Σε αυτό το πλαίσιο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ που βασίζεται σε τέσσερις άξονες: Συμπίεση του Κόστους Παραγωγής, Προστασία Αγροτικής Γης, Προοπτικές σε νέους αγρότες και εκπαίδευση, Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και νέες τεχνολογίες.

«Είναι γκεμπελισμός της ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την παρέμβαση του, απάντησε σε όσα του καταλόγισαν κυβερνητικά στελέχη για τις δηλώσεις του περί των βεντετών με αφορμή τα όσα εξελίχθηκαν στα Βορίζια της Κρήτης. «Είναι γκεμπελισμός της ΝΔ, του κ. Μαρινάκη, αλλά και του αρχηγού του τάγματος των γενιτσάρων της ΝΔ, του κ. Φλωρίδη, πού και πότε είπαμε για δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες;» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Κοροϊδεύετε τον λαό της Κρήτης, λέτε θα απαγορεύσω τα πιστολίδι, ενώ με νόμο του κόμματος αυτού από το 2011 είναι κακούργημα. Είναι ανοησίες ή όχι;», τόνισε ο Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «απέναντι στους γκεμπελίσκους υπάρχει η λογική, ο ορθός λόγος και η πρόοδος, χωρίς φθηνές προπαγάνδες».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε μάλιστα πως ο πρωθυπουργός παραμένει «βουβός» για τα γεγονότα στα Βορίζια αλλά και για τος δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ μίλησε για αθλιότητες προπαγάνδας αναφερόμενος σε όσα υποστήριξε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας για το αμερικανικό μοντέλο.