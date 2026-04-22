Ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) η κρίσιμη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ.

Κατα πλειοψηφία η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ μετά την διαβίβαση των νέων δικογραφιών στη Βουλή. Οι άρσεις ασυλίας υπερψηφίστηκαν από 285 έως 287 βουλευτές. Γεγονός που σημαίνει ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι «γαλάζιοι» βουλευτές ακολούθησαν την «οδό» της υπερψήφισης που «χάραξε» το Μαξίμου. Πάντως δεν έλειψαν και εκείνοι οι βουλευτές από την πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου που κινήθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση, επιλέγοντας τον «δρόμο» της αποχής από την κρίσιμη ψηφοφορία.

Advertisement

Advertisement

Ο Στέλιος Πέτσας έχει δηλώσει δημοσίως πως θα απέχει της ψηφοφορίας, ενώ κατά πληροφορίες δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία ούτε ο Μίλτος Χρυσομάλλης. Στη ψηφοφορία δεν συμμετείχε ούτε ο αναφερόμενος στη δικογραφία Νότης Μηταράκης. Στη ψηφοφορία δεν συμμετείχε ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ απείχαν ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Ασπιώτης, Μάριος Σαλμάς και Παύλος Σαράκης.

Ειδικότερα για την ψήφο της Κατερίνας Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να διευκρινίσουν πως εκ παραδρομής η γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν έστειλε την επιστολική ψήφο της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία ψήφος είναι θετική για τις άρσεις ασυλίας.



Της ψηφοφορίας απείχε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, ενώ κατά πληροφορίες ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε «παρών» στην άρση της ασυλίας του, ενώ ο Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε για τον εαυτό του.

Κατά πληροφορίες, οι δυο αρνητικές ψήφοι στις άρσεις ασυλίας προέρχονται από την αναφερόμενη στη δικογραφία Κατερίνα Παπακώστα (φέρεται να υπερψήφισε μόνο τον εαυτό της) και τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο.

Συνολικά στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, εκ των 297, ενώ οι απόντες ήταν εννιά. Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε η Αικατερίνη Παπακώστα, 287. Επίσης, δέκα βουλευτές έλαβαν 286 θετικές ψήφους. Οι Κώστας Τσιάρας και Χαράλαμπος Αθανασίου, έλαβαν 285 ψήφους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:



Παπακώστα: Υπέρ 287, κατά 1



Καραμανλής: Υπέρ 286, κατά 2



Κεφαλογιάννης: Υπέρ 286, κατά 2



Μηταράκης: Υπέρ 286, κατά 2



Τσιάρας: Υπέρ 285, κατά 2, παρών 1



Σκρέκας: Υπέρ 286, κατά 2



Βαρτζόπουλος: Υπέρ 286, κατά 2



Σενετάκης: Υπέρ 286, κατά 2



Βασιλειάδης: Υπέρ 286, κατά 2



Μπουκώρος: Υπέρ 286, κατά 2



Λεονταρίδης: Υπέρ 286, κατά 2



Αθανασίου: Υπέρ 285, κατά 2, παρών 1



Χατζηβασιλείου: Υπέρ 286, κατά 2