Με σημαντικές διαφοροποιήσεις και διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων στη Βουλή αρχίζει η έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μπαίνουν στο χαρτί ονόματα για τους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν και να απαντήσουν σε δύσκολα ερωτήματα.

Οι κατάλογοι κατατέθηκαν ήδη στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου γίνεται η συζήτηση, με μοναδικό σημείο πλήρους συμφωνίας, την κοινή απόφαση να είναι ανοιχτές και να μεταδίδονται από το Κανάλι της Βουλής οι συνεδριάσεις.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε μεταξύ άλλων να καταθέσει ως μάρτυρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ «συμφωνούν» να προσέλθει για κατάθεση η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου – με τη Νέα Δημοκρατία, πάντως, να κρατάει διαφορετική στάση ως προς το πρόσωπο της πρώην «γαλάζιας» υποψήφιας.

Πρόσωπα-«κλειδιά», που προτείονται από κοινού, είναι μεταξύ άλλων οι διατελέσαντες υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς και η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι του σκανδάλου το καλοκαίρι του 2020, όταν ως υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλαβε να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε 99 ΑΦΜ αγροτών και κτηνοτρόφων.

Άλλα ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις λίστες τους είναι του Ευάγγελου Σημανδράκου, του Γιάννη Μπρατάκου, του Γιώργου Πιτσιλή, του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Κυριάκου Πιερρακάκη και βουλευτών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ως υπουργοί και υφυπουργοί καθώς επίσης και όσων υπηρέτησαν ή υπηρετούν ως πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΝΔ: 70 μάρτυρες μεταξύ των οποίων όλοι οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι… Τζουμάκα και Ανωμερίτη

Η ΝΔ προτείνει κατάλογο 70 μαρτύρων που περιλαμβάνει εκτός από τους υπουργούς που υπάρχουν στο πόρισμα της ευρωπαικής εισαγγελίας Βορίδη και Αυγενάκη και άλλους πρώην υπουργούς της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, καθώς και τους πρώην διοικητές του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα και Ευάγγελο Σημανδράκο, όπως και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου. Προτείνει, επίσης, η έρευνα για το σκάνδαλο να επεκταθεί στο παρελθόν με πρώτους μάρτυρες υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα και ακολούθως πρώην διοικητές και τεχνικό προσωπικό.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΛΕΥΣΗ ζητάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως μάρτυρα – Στα πρόσωπα κλειδιά η Παρασκευή Τυχεροπούλου και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας ζητούν μεταξύ άλλων να προσέλθουν στη επιτροπή ο πρωθυπουργός και ο υφυπουργός παρα τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Ζητάνε ακόμα να εξεταστούν πρώτοι οι πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, όπως ο Γρηγόρης Βάρρας και ο Ευάγγελος Σημάνδράκος που φέρονται να είχαν ενημερώσει τον τότε αρμόδιο υπουργό για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, καθώς και η Διευθύντρια Ελέγχου του ΟΠΕΚΠΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου που της επιβλήθηκε στέρηση μισθου την περίοδο που έτρεχε ελέγχους σε ΑΦΜ, τα οποία αποδείχθηκαν παράνομα. Ωστόσο, η κυρία Τυχεροπούλου υποβιβάστηκε(!) από διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου, σε θέση υπαλλήλου στο πρωτόκολλο.

Επίσης το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να κληθεί στην Επιτροπή και η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου της οποιας ήδη δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία – μεταξύ των οποίων δεκάδες πανάκριβα αυτοκίνητα.

«Φραπές» και «Χασάπης»

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε ακόμα να καταθέσουν οι μάρτυρες – επονομαζόμενοι «Φραπές» και «Χασάπης» – Ξυλούρης Γιώργος και Στρατάκης Ανδρέας. Η αντιπολίτευση τονίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία για να μην υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής για ποινικά αδικήματα.

Η συνεδρίαση της Εξεταστικής ξεκίνησε με ένταση καθώς το μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας διαφώνησε έντονα με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα κάτσει στην δεύτερη σειρά των εδράνων της αίθουσας.

«Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε!» φώναζε ο Κώστας Μπάρκας, με τον Βασίλη Κόκκαλη και τον Αλέξανδρο Μεικόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτύρονται επίσης εντόνως, με τον Αλέξανδρο Καζαμία ωστόσο να μην μετακινείται από τη θέση του.

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ