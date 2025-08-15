Στη μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές Χανίων βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και παρακολούθησε τη θεία λειτουργία για τη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Ο πρωθυπουργός έφτασε πριν τις 10 το πρωί και, αφού άναψε ένα κερί, μπήκε στον ναό.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τις ευχές του για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας επισημαίνοντας ότι η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς. Να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα, επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ολόκληρο το μήνυμα του Πρωθυπουργού:

«Tην μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας στην Κοίμηση της Θεοτόκου, σήμερα Δεκαπενταύγουστο, στο μέσον του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες. Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μία ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης.

Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση.

Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μία αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια την δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας με την Παναγία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά», το μήνυμα του Πρωθυπουργού.

