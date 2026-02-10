Οι διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό και οι διεθνείς εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης στην Άγκυρα ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, σημαντικός στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και ο απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών, τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ακόμα, στην Άγκυρα θα παραυρεθεί ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, ο Χρίστος Δίμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία.

Αναλυτικά η ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Αύριο 11 Φεβρουαρίου διεξάγεται το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα.

Τα θέματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Advertisement

Ως προς τα διμερή, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών. Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Advertisement