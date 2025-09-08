Συνάντηση σημαντικής διπλωματικής σημασίας είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιό του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά κατέχει την εξουσία στην ανατολική Λιβύη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διπλωματικές επαφές μεταξύ της ελληνικής και της λιβυκής πλευράς αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την επίσημη συνάντηση που έχει στο ΥΠΕΞ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μπελγκασέμ Χαφτάρ.