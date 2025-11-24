Με τον Άρθουρ Μενς, συνιδρυτή και CEO της Mistral AI, συνομίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής GenAI SE Europe που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο αρχισυντάκτης του «wired», Νίκος Ευσταθίου, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όταν αυτή βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Advertisement

Advertisement

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, απαιτούνται «σοφά εργαλεία AI» που θα εντοπίζουν και θα αποτρέπουν τα fake news, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με ειδήσεις που δεν θα είναι πραγματικές με αποτέλεσμα στο τέλος να μην μπορούν να πιστεύουν σε τίποτα γεγονός που θα είναι καταστροφικό για τις δημοκρατικές διαδικασίες. «Η τεχνολογία καλό θα ήταν να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε χώρας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.