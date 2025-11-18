Σε logistic hub πρόκειται να μετατραπούν το λιμάνι της Ελευσίνας και η περιοχή του Θριάσιου, όπως προέκυψε από τη συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το hub θα δημιουργηθεί από την ONEX, κάτι που αναμένεται να προβλεφθεί σε νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή. Με τον τρόπο αυτό το λιμάνι της Ελευσίνας θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του και θα μετατραπεί σε εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο, με απώτερο στόχο να αποτελέσει ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στο λιμάνι της COSCO στον Πειραιά.

Advertisement

Advertisement

Τι προέκυψε από τη συνάντηση Θεοδωρικάκου – Γκιλφόιλ

Κατά τη συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης, η κ. Γκιλφόιλ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία των δύο πλευρών και για την αξιοποίηση του λιμανιού από την ONEX, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλίες σημαντικές για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη συμφωνία «μικρό δείγμα» των προοπτικών συνεργασίας και υπογράμμισε τη βούληση ΗΠΑ και Ελλάδας να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Κοινοί στρατηγικοί στόχοι

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη συμβολή της κ. Γκιλφόιλ στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, οι οποίες ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Τόνισε επίσης ότι οι δύο πλευρές συνεργάζονται στενά για την προώθηση κοινών στόχων σε κρίσιμους τομείς, όπως η βιομηχανία, η έρευνα και η καινοτομία.

«Η Ελλάδα ενισχύει το νέο παραγωγικό της πρότυπο, προχωρώντας σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία, ανταγωνιστικότητα και ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Οι ευκαιρίες είναι πολλές – Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Η Πρέσβης των ΗΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, υπογραμμίζοντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια και την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Τόνισε ότι η επέκταση της χρήσης του λιμανιού της Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περιοχή αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη διμερή σχέση. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα των ΗΠΑ να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες συνεργασίας που ανοίγονται με το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης.

«Έχουμε μόλις δύο εβδομάδες στην Ελλάδα – και ήδη τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση, η οποία ξεκίνησε στις 14:00, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:30, οπότε και αποχώρησε η κ. Γκιλφόιλ μαζί με μέλη της αντιπροσωπείας της. Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν ο σχεδιασμός των αμερικανικών επενδύσεων στα ελληνικά λιμάνια, με επίκεντρο την Ελευσίνα.