

Μερικές ημέρες μετά την πολυσυζητημένη παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ο Αλέξης Τσίπρας παραχωρεί σήμερα μια εκτενή συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών και στους δημοσιογράφους Τάσο Παππά και Νίκο Παπαδημητρίου.

Στην τρισέλιδη συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας, αν και αποφεύγει να μιλήσει ευθέως για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, περιγράφει εμμέσως πλην σαφώς τα χαρακτηριστικά και τους άξονες μιας νέας πολιτικής κίνησης, η οποία –όπως αφήνει να εννοηθεί– φιλοδοξεί να ανατρέψει ριζικά την υπάρχουσα κατάσταση. Παράλληλα, στέλνει μηνύματα προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στις αιτιάσεις περί διάσπασης που διατύπωσε ο Παύλος Πολάκης, ενώ ξεκαθαρίζει και το πλαίσιο της μελλοντικής του σχέσης με το κόμμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι, για πρώτη φορά, ο πρώην πρωθυπουργός παίρνει σαφείς αποστάσεις από την Αριστερά, επιχειρώντας να οριοθετήσει εκ νέου τη δική του πολιτική ταυτότητα.

«Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή»

Ερωτηθείς για τη μορφή που θα λάβει το νέο πολιτικό σχήμα –αν πρόκειται δηλαδή για κόμμα, ομπρέλα κομμάτων ή εκλογικό συνδυασμό– ο Τσίπρας απέκλεισε όλα τα παραπάνω, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία».

Ωστόσο, δεν απέκλεισε τη δημιουργία μιας μελλοντικής πολιτικής κίνησης «που θα ξεκινήσει από τα κάτω».

«Μόνο οι πολίτες μπορούν να ανατρέψουν τα επάνω», τόνισε, χωρίς να εξηγήσει πώς θα επιτευχθεί αυτό στην πράξη.

Το μανιφέστο Τσίπρα

Αναφερόμενος στις αλλαγές που θα επιχειρούσε αν βρισκόταν ξανά σε θέση ευθύνης, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως η χώρα «χρειάζεται ένα μεγάλο, αποφασιστικό σοκ, σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι πρέπει να «ξανασυνδεθεί η πολιτική με την ηθική και το πολιτικό σύστημα με τους πολίτες».

«Χρειάζεται ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό. Χρειάζεται μια νέα περηφάνια, όχι με την εθνικιστική έννοια του όρου. Την περηφάνια του αυτοσεβασμού. Τη χαρά να ζούμε σε μια χώρα δίκαιη, δημιουργική, που νοιάζεται για αυτούς που έχουν μείνει πίσω, που έχει όραμα για το μέλλον», σημείωσε με νόημα.

Σε άλλο σημείο, ο Τσίπρας επανέλαβε την ανάγκη για έναν νέο πατριωτισμό, ειδικά σε ζητήματα φορολόγησης του μεγάλου πλούτου.

«Πιστεύω ότι ένας νέος πατριωτισμός, που ξεπερνά τους εύλογους ιδεολογικούς διαχωρισμούς, χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε όλα τα πεδία της κοινωνικής δράσης», είπε, προσθέτοντας πως «η διαφθορά, η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, η παράλυση των θεσμών, η προκλητική στήριξη του μεγάλου πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, η εξασθένηση της διεθνούς θέσης της χώρας, η διακυβέρνηση με όρους προσωπικού πλουτισμού, απαιτούν την αφύπνιση και την κινητοποίηση των πολλών, που βλέπουν τη ζωή τους και το αύριο να εκποιούνται προς όφελος λίγων».

Παράλληλα, κάλεσε σε ανασύνθεση της προοδευτικής αντιπολίτευσης ώστε η χώρα να πάψει να είναι «από τους τελευταίους στην Ευρώπη στην αμοιβή της εργασίας και από τους πρώτους στη φορολόγησή της».

«Πρωταθλητές στη χαμηλή φορολόγηση των μερισμάτων, στη χειραγώγηση της ενημέρωσης, στην έκπτωση του κράτους δικαίου, στην ανικανότητα και τη διαφθορά, που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως ολιγάρχης»

Σκληρούς χαρακτηρισμούς επιφυλάσσει για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό: «Δεν πάει άλλο. Με μια κυβέρνηση που έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς και με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης». Προσθέτει ακόμη: «Η διαφθορά, η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, η παράλυση των θεσμών, η προκλητική στήριξη του μεγάλου πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, η εξασθένιση της διεθνούς θέσης της χώρας, η διακυβέρνηση με όρους προσωπικού πλουτισμού, απαιτούν την αφύπνιση και την κινητοποίηση των πολλών, που βλέπουν τη ζωή τους και το αύριο να εκποιούνται προς όφελος λίγων. Και βέβαια την ανασύνταξη, ανασύνθεση πιο σωστά, της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Που στη σημερινή πολυκερματισμένη μορφή της, με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται».

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντά και στις επιθέσεις που έχει δεχθεί από τον πρωθυπουργό που χαρακτήρισε την Ελλάδα του 2015 χώρα παρία: «Απαντώ εν συντομία, ότι το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Μια Ελλάδα ρημαγμένη, με 1/4 της οικονομίας κατεστραμμένο, την ανεργία στο 27%, ουρές σε κοινωνικά ιατρεία, σε παντοπωλεία, αλλά και σε κάδους σκουπιδιών, δεμένη πισθάγκωνα από τους δανειστές, με ένα χρέος αγχόνη. Μια κοινωνία χωρίς ελπίδα και προοπτική. Ο ίδιος και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι’ αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν “Γερούν γερά” και “βάστα Σόιμπλε”, όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και το 2019 τους παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή».

Μιλώντας για το βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει: «Είναι μια προσωπική ανάγκη να μιλήσω για όλα όσα έγιναν, μικρά και μεγάλα, σε μια δύσκολη πολιτική διαδρομή, για τα οποία έχουν μιλήσει όλοι εκτός από εμένα. Θέλω να φωτίσω όλες τις πτυχές της περιόδου 2015–2019 και να απαντήσω με στοιχεία στη διαστρέβλωση και τη δολοφονία της αλήθειας».

Παράλληλα, τονίζει πως το βιβλίο αποτελεί κατάθεση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, «σε όσους πλήρωσαν το τίμημα της κρίσης και είδαν τις ζωές τους να απαξιώνονται».

Τα μηνύματα προς την «Κουμουνδούρου»

Ο Τσίπρας δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και στη συζήτηση για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ – το κόμμα που ο ίδιος οδήγησε στην εξουσία και που αρκετοί βουλευτές του φημολογείται ότι θα τον ακολουθήσουν στη νέα του πορεία.

Αναφερόμενος στην «Κουμουνδούρου», ο πρώην πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός:

«Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σχέση ζωής αλλά έχει κλείσει».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η παραίτησή του δεν αποτελεί πράξη ανταγωνισμού απέναντι στο πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά «μια απόφαση υπέρβασης».

Για τους βουλευτές που πιθανόν θα τον ακολουθήσουν, υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να υποδείξει σε κανέναν «αυτό που μόνο η συνείδηση αποφασίζει».

Παράλληλα, απάντησε στις αιχμές περί διάσπασης που εκφράστηκαν από στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε «στρατολογήσεις» στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν τίθεται θέμα διάσπασης.



Αποστάσεις από την Αριστερά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη φημολογούμενη μετατόπισή του προς πιο κεντρώες πολιτικές. Ο ίδιος παίρνει, για πρώτη φορά τόσο καθαρά, αποστάσεις από την Αριστερά.

Αν και ξεκαθαρίζει ότι τοποθετεί τον εαυτό του στον αντίθετο πόλο από αυτόν της Δεξιάς, δηλώνει ταυτόχρονα πως «σε κάθε περίπτωση λίγη σημασία έχει πόσο αριστερά στην κλίμακα θα τοποθετήσουμε τον εαυτό μας».

«Αυτό που μετράει είναι να είμαστε αποτελεσματικοί για το λαό και τη χώρα μας», τόνισε, χρησιμοποιώντας μια φράση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις.

Κλείνοντας, επικαλέστηκε τη γνωστή ρήση του Κινέζου ηγέτη Ντενγκ Σιαοπίνγκ –«Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, σημασία έχει να πιάνει τα ποντίκια»–, για να προσθέσει:

«Αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας».