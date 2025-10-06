Ο Παύλος Πολάκης εύχεται «καλές θάλασσες» με αφορμή την ατάκα του πρώην πρωθυπουργού στο βίντεο που ανακοινώνει την παραίτησή του.

Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Τσίπρα, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης σχολίασε την εν λόγω εξέλιξη με μια ανάρτηση πέντε σημείων.

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»

2)Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διασπαση ….)

3)Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!

4)Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.

5)ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις ,οχι στις προθεσεις.