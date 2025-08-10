Τη μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μπάσκετ στη φιλική αναμέτρηση με το Ισραήλ, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του.

«Τη στιγμή που στην Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική Ελλάδος μπάσκετ αντιμετωπίζει απόψε στις 20:30 το Ισραήλ για το τουρνουά ECOMMBX Cup στη Λεμεσό εν όψει ευρωμπάσκετ.