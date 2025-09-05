Στο καθιερωμένο χαλαρό ραντεβού με τους δημοσιογράφους, στον roof garden του Electra Palace Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη 89η ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός προσήλθε αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και απάντησε με χιούμορ και αινιγματικές ατάκες στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ερωτηθείς για τις αυριανές ανακοινώσεις, είπε: «Τα έχετε γράψει όλα, δεν με αφήσατε κάτι να πω εγώ», ενώ για το ποσοστό επιτυχίας των «προβλέψεων» των μέσων ανέφερε: «Πετύχατε το 50%, αλλά δεν ξέρετε ποιο 50% είναι». Σχετικά με τον 13ο μισθό, αρκέστηκε να απαντήσει: «Συ είπας…».

Για την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στο συνέδριο του Economist προειδοποίησε ότι «η χώρα πηγαίνει στα βράχια», ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειρωνικά: «Είδα κάτι βράχια στον δρόμο». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν άκουσα τι είπε, εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος με το μέλλον».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τακτική απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: «Το 2019 και το 2023 δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα μαζί του. Μήπως του δίνετε πολλή σημασία; Το κεντρώο ακροατήριο δεν ενδιαφέρεται για τον Τσίπρα».

Για τη φετινή ΔΕΘ υπογράμμισε ότι αποτελεί «έναν ακόμη σταθμό» και όχι μια «τελευταία ευκαιρία»:

«Δεν το βλέπω έτσι. Είναι μια ψηφίδα μπροστά στην τετραετία. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι στόχος να κερδίσουμε μία-δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα. Θα κριθούμε στο τέλος, αν υλοποιήσουμε όσα είπαμε το 2023. Αν τα κάνουμε, θα είμαι πετυχημένος πρωθυπουργός».

Σε ερώτηση για τον Πάνο Καμμένο απάντησε λακωνικά: «Κάτι άκουσα…», ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την Εθνική μπάσκετ μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας: «Μας έβγαλαν την ψυχή, αλλά κέρδισαν. Έχουμε καλή ομάδα».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη βραδιά με την υπόσχεση ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο είναι «ένα κομμάτι αυτής της τετραετίας», αφήνοντας ανοιχτό το μήνυμα συνέχειας: «Μην ανησυχείτε, έχουμε και του χρόνου».