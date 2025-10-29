Σάλο προκάλεσε η δήλωση της βουλευτού της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη, για το έγκλημα των Τεμπών, όταν ανέφερε ότι «από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν, αφού πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τη νομοθεσία της ΝΔ σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη, η κ. Βούλτεψη διέκοψε την αναπληρώτρια γραμματέα της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, και σχολίασε το τραγικό δυστύχημα λέγοντας: «Από την Ελλάδα πέθαναν τα παιδιά ή από τότε που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train; Από την Ελλάδα πέθαναν ή από τον ΣΥΡΙΖΑ; Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν, που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train».

Στη συνέχεια, η βουλευτής πρόσθεσε: «Όταν η κ. Σαπουνά λέει ότι τα παιδιά πέθαναν από την Ελλάδα, εννοεί ότι εμείς τους σκοτώσαμε; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πούλησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train για 45 εκατομμύρια; Ξεπουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μιλάτε κιόλας».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε τις δηλώσεις της βουλευτού «μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας».

Σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου σημειώνει: «Η κ. Βούλτεψη ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό της, φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρει ευθύνη για τους νεκρούς των Τεμπών! Προσπάθησε μάλιστα να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της λέγοντας ότι η πώληση του μεταφορικού έργου στην ιταλική εταιρεία ευθύνεται για το δυστύχημα, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία. Και όλα αυτά για ένα τραγικό γεγονός που συνέβη ενώ το κόμμα της κυβερνούσε ήδη τέσσερα χρόνια».

«Ωστόσο, το περιστατικό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η ίδια η κυβέρνηση και η ΝΔ έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να αποκρύψουν τις ευθύνες τους για το έγκλημα των Τεμπών. Όσα ψέματα, λάσπη ή συκοφαντίες κι αν εκτοξεύσουν, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Συμφωνούν άραγε ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου με την κ. Βούλτεψη ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών”;».