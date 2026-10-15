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Το αριστούργημα του Ντοστογέφσκι «Πόλεμος και Ειρήνη» είναι πλέον ένα παιδικό παραμύθι μπροστά στο ομώνυμο σήριαλ του Ντόναλντ Τραμπ «Και πόλεμος και ειρήνη, αναλόγως πως ξυπνάω». Ο αμερικανός πρόεδρος αιφνιδιάζει καθημερινώς ακόμη και αυτούς που είναι μαζί του όλο το 24ωρο. Ουδείς γνωρίζει τι τέξεται η επόμενη, όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη.

Αφού απείλησε να ισοπεδώσει το Ιράν, έβαλε το θέμα στον πάγο, διότι το αργό πετρέλαιο ανεβάζει στροφές (δηλαδή τιμές) ταχέως. Κι έτσι από εκεί που απειλούσε να επιβάλει νέους δασμούς στον «άτακτο» Βλαδίμηρο, συμφώνησε μαζί του να προμηθεύσει την αμερικανική αγορά με 4,5 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο και ταυτοχρόνως έστειλε μήνυμα στον Ζελένσκι ότι λίγα είναι τα ψωμιά του, καθότι αυτός είναι το άτακτο παιδί.

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Μετά από λίγο όμως ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία θα σταματήσουν να χτυπάει ο ένας τον άλλον στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Και οι δύο όμως αγνοούσαν την τραμπική συμφωνία. Ο μόνος που προφανώς την γνώριζε, ήταν ο Έλον Μασκ που αποσύνδεσε την Ουκρανία από το Starlink, εκτελώντας εντολές του (πρώην;) φίλου του.

Εν τω μεταξύ ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει κάνει συμφωνία ειρήνης με την Δανία για τη Γροιλανδία, αλλά μόλις χθες είπε ότι θα αρχίσει να αντλεί πετρέλαιο από το νησί και οι Δανοί ανέβηκαν στα κάγκελα. Ενώ ο απειλούμενος με πόλεμο ηγέτης της Κίνας έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο μετά βαΐων και κλάδων ελαίας.

Και μέσα σ´όλα αυτά σκάει το θέμα της Κίμπερλι και αναγκάζεται να απολύσει την φίλτατη πρέσβειρα του στην Ελλάδα. Και πριν περάσει η μέρα, πιέζεται ξαφνικά να απολύσει και τον πρεσβευτή του στην Τουρκία. Και οσονούπω θα απολύσει την κυρία που ανακοινώνει τις …απολύσεις. Αν μη τη άλλο, κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ είναι βαρετός. Ας όψονται οι ενδιάμεσες…