Ως αντίδραση στην παραλαβή του «Κίμωνα», της πρώτης από τις 4 φρεγάτες FDI του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ερμηνεύονται οι τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας την Παρασκευή, με εμπλοκή με οπλισμένα μαχητικά να λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, πραγματοποιήθηκαν 4 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών (1 από F-16, μία από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και μία από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72) και 8 παραβιάσεις εναερίου χώρου (2 από F-16 και 6 από το ATR-72). Από τα συνολικά 4 αεροσκάφη, τα 2 ήταν οπλισμένα F-16 (σχηματισμός των δύο αεροσκαφών), ενώ σημειώθηκε και 1 εμπλοκή με F-16. Σημειώνεται πως εμπλοκή (εικονική αερομαχία) είχε να λάβει χώρα περίπου 3 χρόνια.

Advertisement

Advertisement

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, και σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.