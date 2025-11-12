Επίσημη «πρώτη» σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για τον χρονοκόφτη που έρχεται ως «αντίδοτο» στους πολυλογάδες και στις ατέρμονες ομιλίες βουλευτών και υπουργών. Το αυτοματοποιημένο σύστημα που κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή που υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο εγκαινιάστηκε κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο πρώτος βουλευτής που έπεσε στη «δαγκάνα» του χρονοκόφτη ήταν ο Μιχάλης Κατρίνης του ΠΑΣΟΚ κατά την διάρκεια της δευτερολογίας της επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει προς τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα. Ο ίδιος, πάντως, αστειευόμενος στην ανάπτυξη της πρωτολογίας του είχε σημειώσει πως «πιθανή υπέρβαση του χρόνου από μέρους μου να μην εκληφθεί ως έλλειψη σεβασμού. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Θα το δούμε στην πράξη».

Advertisement

Advertisement

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων της συνεδρίασης Θανάσης Μπούρας μίλησε για την εφαρμογή από σήμερα του νέου αυτοματοποιημένου συστήματος, ενώ η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, η οποία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της Σεμίνας Διγενή από το ΚΚΕ επεσήμανε ότι το μέτρο «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο Κοινοβούλιο».

Πώς λειτουργεί ο χρονοκόφτης

Σε πρώτη φάση και μετά τις σχετικές αλλαγές που ψηφίστηκαν στον Κανονισμό της Βουλής ο χρονοκόφτης αφορά τις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν αφορά τις προ ημερησίας συζητήσεις, τις προτάσεις δυσπιστίας αλλά και τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Οι σχετικές αλλαγές προβλέπουν πως δίνεται πλέον ανοχή 25% σε όλους τους ομιλητές και στην συνέχεια «επεμβαίνει» αυτόματα ο χρονοκόφτης. Αυτό σημαίνει πως το μικρόφωνο του ομιλητή κλείνει και το τηλεοπτικό πλάνο μεταφέρεται από το βήμα ή το έδρανο σε γενικό πλάνο της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές μπορούν πλέον να μιλούν έως 28 λεπτά (αντί 22), οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έως 27 (αντί 21), οι βουλευτές έως 9 (αντί 7), ενώ οι πρόεδροι κομμάτων με πάνω από 50 βουλευτές έχουν 25 λεπτά στη διάθεσή τους (αντί 20). Για τους προέδρους μικρότερων κομμάτων, ο χρόνος έχει αυξηθεί στα 19 λεπτά από 15, ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν πλέον 13 λεπτά αντί για 10.