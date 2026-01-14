Ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν εξέφρασε (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026) η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μέσω και της ελληνικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοικτή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΞ, η ελληνική κοινότητα στην περιοχή είναι «πολύ μικρή» και «δεν υπάρχει αίτημα εκκένωσης Ελλήνων πολιτών», την ώρα που διεθνώς καταγράφονται αντικρουόμενες και δύσκολα επαληθεύσιμες εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων από τις ταραχές.

Η κ. Ζωχιού επανέλαβε τη θέση ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σημειώνοντας πως είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών.

Καταδίκη για επιθέσεις σε πλοία ελληνικών συμφερόντων

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ εξέφρασε την αποδοκιμασία της Ελλάδας για τις επιθέσεις σε πλοία ελληνικών συμφερόντων που σημειώθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τα πληρώματα και ενδέχεται να δημιουργήσουν περιβαλλοντικό κίνδυνο. Όπως διευκρινίστηκε, δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν σε ένα από τα πλοία είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το θέμα αναμένεται να τεθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους.

Διπλωματικό ημερολόγιο: ΟΗΕ, Τουρκία, τριμερής στο Κάιρο

Στην ίδια ενημέρωση, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας:

28 Ιανουαρίου: Μετάβαση του ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη Μέση Ανατολή.

20–21 Ιανουαρίου: Νέος γύρος πολιτικού διαλόγου και «θετικής ατζέντας» Ελλάδας–Τουρκίας, με επικεφαλής από ελληνικής πλευράς την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Χάρη Θεοχάρη.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου: Τριμερής Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου στο Κάιρο σε επίπεδο ΥΠΕΞ, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

