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Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα ανησυχητικό θέαμα αντίκρισαν περαστικοί στην Ουάσινγκτον, όταν είδαν ένα ημιφορτηγό να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης έχοντας στο πίσω μέρος του μια γκιλοτίνα σε φυσικό μέγεθος.

Η εικόνα κινητοποίησε τις αρχές και η αστυνομία του Καπιτωλίου προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού, καθώς και στην κατάσχεση της γκιλοτίνας, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνο όπλο. Πρόκειται για τον Φίλαν-Ταμ-Ντιουι Λι, από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας.

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Σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου, το ίδιο όχημα είχε εντοπιστεί το προηγούμενο βράδυ παράνομα σταθμευμένο. Οι αρχές διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι ο άνδρας είχε διανύσει οδικώς την απόσταση από την Καλιφόρνια έως την Ουάσινγκτον, έχοντας μαζί του το μακάβριο αντικείμενο.

Το ημιφορτηγό εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αστυνομία διερευνά πλέον το ιστορικό του συλληφθέντος, προκειμένου να διαπιστώσει για ποιον λόγο ταξίδεψε στην αμερικανική πρωτεύουσα και τι σκοπό είχε η μεταφορά της γκιλοτίνας.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του άνδρα. Και οι δύο θεσμοί βρίσκονται αυτή την περίοδο σε θερινή διακοπή, γεγονός που περιορίζει τη λειτουργία τους.