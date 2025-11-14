Μια παράξενη μπλε ηφαιστειακή λάσπη που εντόπισαν επιστήμονες στα βάθη του ωκεανού προσφέρει νέες ενδείξεις για τις ακραίες συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούν να επιβιώσουν τα εξτρεμόφιλα. Οι οργανισμοί αυτοί ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα που για τις περισσότερες μορφές ζωής θα ήταν θανατηφόρα, όπως πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρές πιέσεις ή ραδιενέργεια.

Τα δείγματα που εξετάστηκαν είχαν συλλεχθεί το 2022 από το γερμανικό ερευνητικό σκάφος Sonne, κατά την εξερεύνηση του προτόξου των Νήσων Μαριάνες, ανοικτά των Φιλιππίνων. Εκεί, οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέα υποθαλάσσια ηφαιστειακά πεδία λάσπης και συνέλεξαν υλικό που εκτινάσσεται στην επιφάνεια από τα ηφαίστεια — ανάμεσά τους και τη χαρακτηριστική μπλε λάσπη.

Στην περιοχή όπου εντοπίστηκε, το pH ήταν τόσο υψηλό ώστε μόνο ιδιαίτερα ανθεκτικά εξτρεμόφιλα μπορούσαν να επιβιώσουν. Αν και ο αριθμός των ζωντανών κυττάρων ήταν μικρός, ήταν αρκετός για ανάλυση. Τα μικρόβια που κατοικούν σε αυτή τη λάσπη λειτουργούν διαφορετικά από τα συνηθισμένα βακτήρια των βαθιών υδάτων: αντλούν ενέργεια από τα ορυκτά των πετρωμάτων και απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο για να παράγουν μεθάνιο, δημιουργώντας έτσι ένα οικοσύστημα σε μεγάλο βαθμό απομονωμένο από τον υπερκείμενο ωκεανό.

Η γεωχημικός και συν-συγγραφέας της μελέτης, Φλόρενς Σούμποτς, επισημαίνει ότι η ανακάλυψη αποδεικνύει πως η ζωή μπορεί να επιβιώσει σε ακραία επίπεδα pH και πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα δεν είχε επιβεβαιωθεί η παρουσία μεθανογόνων μικροοργανισμών σε τέτοιο περιβάλλον.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να καλλιεργήσουν τους οργανισμούς στο εργαστήριο, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα πώς επιβιώνουν. Οι σπάνιες αυτές μορφές ζωής αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί και να διατηρηθεί η ζωή κάτω από τόσο ακραίες συνθήκες.

Πηγή: sciencealert.com