Μια συναρπαστική ανακάλυψη έρχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου Κινέζοι επιστήμονες εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα υδροθερμικό πεδίο γεμάτο ζωή. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Science Advances, αποκαλύπτει ένα τεράστιο σύστημα κρατήρων το οποίο μπορεί να μας δώσει στοιχεία για το πώς ξεκίνησε η ζωή στη Γη.

Το πεδίο ονομάστηκε Kunlun και βρίσκεται βορειοανατολικά της Παπούα Νέας Γουινέας. Αποτελείται από περίπου 20 μεγάλους κρατήρες, με τον μεγαλύτερο να φτάνει σε διάμετρο τα 1.800 μέτρα και βάθος τα 130 μέτρα. Οι κρατήρες αυτοί λειτουργούν σαν «αγωγοί» που απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες υδρογόνου, προσφέροντας τροφή για μια εντυπωσιακή ποικιλία θαλάσσιας ζωής.

Το Kunlun θυμίζει το γνωστό υδροθερμικό πεδίο Lost City στον Ατλαντικό, όμως είναι πολύ πιο μεγάλο: καλύπτει έκταση περίπου 11 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Lost City.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ιδιαίτερο περιβάλλον του Kunlun δημιουργείται μέσα από μια χημική διαδικασία που λέγεται σερπεντινοποίηση. Όταν το θαλασσινό νερό συναντά τα πετρώματα κάτω από τον βυθό, παράγονται ορυκτά με πρασινωπή απόχρωση και ελευθερώνεται υδρογόνο – ένα αέριο που θεωρείται «καύσιμο» για την ανάπτυξη ζωής.

Οι πρώτες παρατηρήσεις δείχνουν ότι το Kunlun φιλοξενεί γαρίδες, καβούρια squat, ανεμώνες και σωληνοσκώληκες, οργανισμούς που ζουν χάρη στη χημειοσύνθεση, αξιοποιώντας το υδρογόνο αντί για το φως του ήλιου. «Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο είναι το πόσο πλούσιο και διαφορετικό είναι το οικοσύστημα σε τόσο αφιλόξενες συνθήκες», δήλωσε ο Γουέιντονγκ Σαν, καθηγητής στο Ινστιτούτο Ωκεανολογίας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

CREDIT: [(B), (D), and (F)] L. LI/LAOSHAN LABORATORY and (H) W. SUN/INSTITUTE OF OCEANOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για να κατανοήσουμε την προέλευση της ζωής. Ενώ πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι τα πρώτα συστατικά της έφτασαν στη Γη από το Διάστημα με αστεροειδείς και κομήτες, υπάρχει και η θεωρία ότι η ζωή μπορεί να γεννήθηκε μέσα στους ωκεανούς, σε υδροθερμικά πεδία σαν το Kunlun, χάρη στη δύναμη της γεωχημείας.