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Το φαινόμενο του βαρυτικού εστιασμού επιτρέπει στο σμήνος να λειτουργεί ως φυσικός μεγεθυντικός φακός, καθιστώντας ορατά αντικείμενα που βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις.

Η ανάλυση της εικόνας προσφέρει στοιχεία για έναν γαλαξία που υπήρχε 800 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, παρουσιάζοντας ενδείξεις ενεργού σχηματισμού άστρων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μελέτη των συγχωνεύσεων γαλαξιών βοηθά στην κατανόηση της εξέλιξης των πρώτων δομών του Σύμπαντος κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών.

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Μια εντυπωσιακή εικόνα από το μακρινό Σύμπαν έδωσε στη δημοσιότητα το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, αποκαλύπτοντας λαμπερούς, χρυσαφένιους γαλαξίες και ακόμη παλαιότερα κοσμικά αντικείμενα, το φως των οποίων ταξίδεψε δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να φτάσει στη Γη.

Η νέα εικόνα του μήνα καταγράφει το γνωστό σμήνος γαλαξιών MACS J0454.1-030, με το James Webb της NASA, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (CSA) να αποτυπώνει με εξαιρετική λεπτομέρεια τη δομή και τα χαρακτηριστικά των γαλαξιών.

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Το φως από τους χρυσαφένιους γαλαξίες χρειάστηκε περίπου 6 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε εμάς. Η εικόνα, ωστόσο, αποκαλύπτει πολύ περισσότερα από την εντυπωσιακή εμφάνισή τους, χάρη σε ένα φαινόμενο που επιτρέπει στους επιστήμονες να εξερευνούν ακόμη πιο μακρινές περιοχές του Σύμπαντος.

Πώς το σμήνος γαλαξιών λειτουργεί ως φυσικός μεγεθυντικός φακός

Το κλειδί βρίσκεται στον βαρυτικό εστιασμό, ένα φαινόμενο κατά το οποίο η τεράστια μάζα ενός αντικειμένου, όπως ένα σμήνος γαλαξιών, παραμορφώνει τον χωροχρόνο γύρω του. Ως αποτέλεσμα, το φως από αντικείμενα που βρίσκονται πολύ πιο μακριά καμπυλώνεται και μπορεί να μεγεθυνθεί, επιτρέποντας στους αστρονόμους να παρατηρήσουν λεπτομέρειες που διαφορετικά θα παρέμεναν αόρατες.

Στη συγκεκριμένη εικόνα, εκτιμάται ότι ορισμένα αντικείμενα μεγεθύνονται περισσότερο από 300 φορές εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις προηγμένες δυνατότητες του James Webb, προσφέρει στους επιστήμονες μια σπάνια ματιά στις πρώτες περιόδους της κοσμικής ιστορίας.

Οι χρυσαφένιοι γαλαξίες ανήκουν στο σμήνος που απεικονίζεται και υπήρχαν όταν το Σύμπαν είχε ηλικία περίπου 8 δισεκατομμυρίων ετών. Οι πορτοκαλί και κόκκινοι γαλαξίες που εμφανίζονται στις περιοχές βαρυτικού εστιασμού είναι ακόμη παλαιότεροι. Ειδικότερα, οι κόκκινοι γαλαξίες υπήρχαν όταν το Σύμπαν ήταν μόλις 2 δισεκατομμυρίων ετών.

Credit: NASA/ESA/CSA

Ένας γαλαξίας από μόλις 800 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζουν στην εικόνα βρίσκεται ένας γαλαξίας που υπήρχε μόλις 800 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), όταν το Σύμπαν βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της εξέλιξής του.

Η ανάλυση του φωτός του δείχνει ότι πιθανότατα βρισκόταν σε διαδικασία συγχώνευσης με έναν άλλο γαλαξία. Το κοσμικό αυτό γεγονός φαίνεται πως πυροδότησε μια έντονη περίοδο σχηματισμού άστρων, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονταν οι πρώτοι γαλαξίες.

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Σύμφωνα με τα σημερινά κοσμολογικά μοντέλα, οι συγχωνεύσεις γαλαξιών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της μάζας τους και στη διαμόρφωση πιο σύνθετων δομών. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες, οι γαλαξίες εξελίχθηκαν σταδιακά σε διαφορετικούς τύπους, μεταξύ των οποίων οι ελλειπτικοί και οι φακοειδείς γαλαξίες που παρατηρούνται σήμερα στη γειτονιά του δικού μας Γαλαξία.

Η νέα εικόνα του James Webb αναδεικνύει, έτσι, όχι μόνο την εντυπωσιακή ομορφιά του Σύμπαντος, αλλά και τη δυνατότητα της σύγχρονης αστρονομίας να αναζητά τα ίχνη της εξέλιξής του, φωτίζοντας γεγονότα που συνέβησαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Με πληροφορίες από Esawebb / Universetoday

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