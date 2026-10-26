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Rubin δημοσίευσε μια εντυπωσιακή εικόνα του Νεφελώματος του Γλάρου, η οποία λήφθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών της πειραματικής κάμερας 144 megapixel.

Το συγκεκριμένο νεφέλωμα απέχει 3.700 έτη φωτός από τη Γη και αποτελείται από σύνθετα νέφη αερίων και σκόνης που φωτίζονται από νεαρά άστρα.

Οι δοκιμαστικές λήψεις πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024 για τον έλεγχο των συστημάτων του νέου τηλεσκοπίου.

Το τηλεσκόπιο διαθέτει πλέον μια ισχυρότερη κάμερα 3.200 megapixel για το δεκαετές πρόγραμμα συστηματικής χαρτογράφησης του ουρανού.

Οι επιστήμονες προσδοκούν ότι το πρόγραμμα θα αποκαλύψει εκατομμύρια νέα κοσμικά αντικείμενα και άγνωστα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

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Ένα γιγάντιο νεφέλωμα που μοιάζει με γλάρο να κοιτάζει κατάματα τον παρατηρητή πρωταγωνιστεί στην εντυπωσιακή δοκιμαστική εικόνα του Αστεροσκοπείου Vera C. Rubin. Η φωτογραφία αναδεικνύει τις δυνατότητες του νέου τηλεσκοπίου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες παρατηρούν και χαρτογραφούν το Σύμπαν.

Η λήψη πραγματοποιήθηκε με μια πειραματική κάμερα ανάλυσης 144 megapixel. Το Νεφέλωμα του Γλάρου, γνωστό ως IC 2177, βρίσκεται περίπου 3.700 έτη φωτός από τη Γη και αποτελείται από τρία τεράστια νέφη αερίου που επηρεάζονται από την ακτινοβολία των άστρων.

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Το χαρακτηριστικό «κεφάλι» του πουλιού αντιστοιχεί στο νέφος Sharpless 2-292. Η ροζ απόχρωσή του οφείλεται στο υδρογόνο, το οποίο εκπέμπει φως όταν ιονίζεται από την ακτινοβολία νεαρών άστρων. Αντίστοιχα, τα μπλε «φτερά» σχηματίζονται από νέφη σκόνης που αντανακλούν το φως νεαρών, μπλε άστρων στην ευρύτερη περιοχή.

Το εντυπωσιακό «μάτι» δεν είναι παρά το αστρικό σύστημα HD 53367, το οποίο περιλαμβάνει τρία πολύ νεαρά και ενεργά άστρα που διαμορφώνουν το περιβάλλον νέφος. Η εντύπωση ότι το νεφέλωμα ανοιγοκλείνει το μάτι του οφείλεται στην αστρική δραστηριότητα και στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται στην εικόνα.

Σύγκριση του οπτικού πεδίου της ComCam (δεξί πλαίσιο) με εκείνο της LSST Cam (αριστερό πλαίσιο). Το μέγεθος της πανσελήνου απεικονίζεται για λόγους σύγκρισης. Η LSST Cam, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα στο αστεροσκοπείο, μπορεί να καταγράψει περίπου 20 φορές μεγαλύτερη περιοχή του ουρανού από εκείνη που κάλυπτε η ComCam στις δοκιμαστικές παρατηρήσεις της.

Πηγή εικόνας: Αστεροσκοπείο Vera C. Rubin του NSF και του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ / NOIRLab / SLAC / AURA

Από τις δοκιμές στη χαρτογράφηση του Σύμπαντος

Η φωτογραφία αποτελεί μία από τις περίπου 16.000 λήψεις του νυχτερινού ουρανού που πραγματοποιήθηκαν από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024. Οι παρατηρήσεις έγιναν με την κάμερα Commissioning Camera (ComCam), προκειμένου να ελεγχθούν ο εξοπλισμός, το λογισμικό και τα συστήματα επεξεργασίας εικόνας του αστεροσκοπείου, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Έκτοτε, το τηλεσκόπιο έχει εξοπλιστεί με μια πολύ ισχυρότερη κάμερα, η οποία διαθέτει οπτικό πεδίο μεγαλύτερο κατά περισσότερο από 20 φορές. Η κάμερα του προγράμματος Legacy Survey of Space and Time, που είναι εγκατεστημένη στο τηλεσκόπιο Simonyi Survey, καταγράφει εικόνες ανάλυσης 3.200 megapixel κάθε 30 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας την πλήρη σάρωση του νότιου ουρανού κάθε λίγες νύχτες.

Το δεκαετές πρόγραμμα Legacy Survey of Space and Time έχει πλέον ξεκινήσει επίσημα, με στόχο τη συστηματική καταγραφή του ουρανού και τη δημιουργία μιας λεπτομερούς, διαρκώς εξελισσόμενης εικόνας του Σύμπαντος.

Οι επιστήμονες αναμένουν ότι οι παρατηρήσεις θα αποκαλύψουν εκατομμύρια κοσμικά αντικείμενα και φαινόμενα, από εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων μέχρι νέους κομήτες και εξωπλανήτες. Παράλληλα, η συνεχής καταγραφή του ουρανού ενδέχεται να φέρει στο φως άγνωστα μέχρι σήμερα φαινόμενα, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην αστρονομική έρευνα.