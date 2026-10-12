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Οι διαπραγματεύσεις με την ελβετική ομάδα παρουσίασαν προβλήματα, οδηγώντας στην προσωπική παρέμβαση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος προσέφερε στήριξη στον ποδοσφαιριστή και αρνήθηκε να συνεχίσει τα παζάρια, επιτυγχάνοντας τελικά την παραμονή του αθλητή στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Κουτέσα ενσωματώθηκε άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ, πραγματοποιώντας αξιοσημείωτη εμφάνιση στην αναμέτρηση της ομάδας του ενάντια στον ΟΦΗ.

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Ο Ντέρεκ Κουτέσα βρέθηκε πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από την ΑΕΚ και να επιστρέψει στην προηγούμενη ομάδα του, την Σερβέτ στα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτέμβρη. Ωστόσο η προβληματική στάση της ομάδας της Γενεύης στις διαπραγματεύσεις έφερε την προσωπική παρέμβαση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Mάριου Ηλιόπουλου που άλλαξε τα δεδομένα με αποτέλεσμα ο διεθνής Ελβετός εξτρέμ να παραμείνει στην Ενωση και μάλιστα να εντυπωσίασει στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, όπου και του ακυρώθηκε γκολ για φάουλ που είδε ο διαιτητής Κόκκινος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις τόσο του πάγκου όσο και του κοινού στην ALLWYN Arena.

Η επιθυμία επιστροφής του Κουτέσα στη Σερβέτ και τα εμπόδια στα παζάρια

Παρότι ο Κουτέσα αισθανόταν άνετα στο περιβάλλον της ΑΕΚ, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς τον οδήγησε σε έντονο προβληματισμό. Μη βλέποντας το όνομά του στις βασικές επιλογές του προπονητή του, ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να αποχωρήσει αναζητώντας περισσότερο χρόνο στο γήπεδο. Το ενδιαφέρον της Σερβέτ —της ομάδας που αποτελούσε για χρόνια το ποδοσφαιρικό του σπίτι— έκανε το σενάριο της επιστροφής του να φαντάζει εξαιρετικά πιθανό, ανοίγοντας τον κύκλο των διαπραγματεύσεων.

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Παρότι η ΑΕΚ μπήκε αρχικά στη διαδικασία συζήτησης για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, η στάση των Ελβετών άλλαξε στην πορεία. Η Σερβέτ άρχισε να υπαναχωρεί από τα συμφωνηθέντα, επιχειρώντας εκ νέου διαπραγματεύσεις. Οι τακτικές αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις της «Ένωσης», καθώς θεωρήθηκε ότι η συμπεριφορά της ελβετικής ομάδας ξεπέρασε τα όρια μιας θεμιτής διαπραγμάτευσης, φτάνοντας στα όρια του εμπαιγμού.

Η παρέμβαση του Μάριου Ηλιόπουλου που προστάτευσε και «έσωσε» τον Κουτέσα

Παρά τη δύσκολη και άβολη θέση στην οποία βρέθηκε ο Κουτέσα λόγω των χειρισμών της ελβετικής ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος αντέδρασε άμεσα. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ επικοινώνησε από την πρώτη στιγμή μαζί του, προσφέροντάς του πλήρη στήριξη και ξεκαθαρίζοντάς του πως θα τον προστατεύσει απόλυτα από όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία.

Βάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα πάνω από το οποιοδήποτε οικονομικό όφελος μιας πιθανής πώλησης, ο Μάριος Ηλιόπουλος λειτούργησε ως «ασπίδα» για τον Κουτέσα, αρνούμενος να μπει σε παζάρια. Όταν οι διαπραγματεύσεις πήραν αρνητική τροπή, κατέστησε σαφές στον ποδοσφαιριστή ότι η «αγκαλιά της ΑΕΚ» παρέμενε πάντα ανοιχτή γι’ αυτόν αν επιθυμούσε να επιστρέψει. Αυτή η κίνηση προκάλεσε την απόλυτη ανατροπή: ο Κουτέσα μπήκε στο αεροπλάνο για Αθήνα, με τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης να ηγείται των εξελίξεων και τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα να δίνουν την πλήρη έγκρισή τους για την τελική παραμονή του. Η αμέριστη στήριξη που δέχθηκε από την «Ένωση» έπεισε τον 28χρονο εξτρέμ να παραμείνει οριστικά στο ρόστερ της πρωταθλήτριας.

Η δικαίωση του Κουτέσα με τον ΟΦΗ, η πατρική αγκαλιά του Ηλιόπουλου και το οικογενειακό κλίμα στην ΑΕΚ

Η επιστροφή του Ντέρεκ Κουτέσα στην Αθήνα συνοδεύτηκε από άμεση δικαίωση εντός γηπέδου. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έδεικε εξαιρετικό πρόσωπο στις προπονήσεις και ο Μάρκο Νίκολιτς, κινούμενος με τη συνήθη δικαιοσύνη στις αποφάσεις του, τον έριξε αμέσως στα βαθιά, χρίζοντάς τον βασικό στο απαιτητικό παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Ο Κουτέσα εξελίχθηκε στον «παράγοντα Χ» της αναμέτρησης, δικαιώνοντας απόλυτα τον προπονητή του.

Η ουσία της υπόθεσης, ωστόσο, αποτυπώθηκε στη φυσούνα πριν τη σέντρα: ο φωτογραφικός φακός της «παρακάμερας» κατέγραψε τον Μάριο Ηλιόπουλο να πλησιάζει τον παίκτη και να τον σφίγγει σε μια ζεστή, πατρική αγκαλιά. Η χειρονομία αυτή ξεπέρασε τα όρια του τυπικού χαιρετισμού, αντικατοπτρίζοντας το πραγματικά οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην ΑΕΚ. Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης διαχειρίστηκε την υπόθεση με βαθιά ανθρώπινο τρόπο —όπως συνηθίζει και σε άλλες αθέατες περιπτώσεις— κάνοντας τους ποδοσφαιριστές να τον βλέπουν σαν πατέρα. Αυτή η ανθρώπινη προσέγγιση ήταν που έπεισε τελικά τον Κουτέσα να αφήσει πίσω τη σκέψη για επαναπατρισμό και να επιλέξει την παραμονή του στην ΑΕΚ, με την ομάδα να βγαίνει εν τέλει απόλυτα κερδισμένη.