EUROKINISSI - Ο Μουκουντί πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του ΟΦΗ με 3-0 για την έκτη αγωνιστική της Super League, σημειώνοντας όλα τα γκολ της από στατικές φάσεις.

Οι Ρέλβας, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, επιτρέποντας στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να φτάσει τους 14 βαθμούς στη βαθμολογία.

Ο ΟΦΗ αγωνίστηκε από το 66ο λεπτό με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Μετά τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην επερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ για το Champions League.

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Η ΑΕΚ με τρία γκολ από στατικές φάσεις κέρδισε εύκολα τον ΟΦΗ για την 6η αγωνιστική της Super League και εστιάζει πλέον στο σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Σαχτάρ για το Champions League.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και χάρη στα γκολ που πέτυχαν οι Ρέλβας, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις, φτάνει στους 14 βαθμούς, προσπερνώντας τον ΠΑΟΚ (12β.) που έχει παιχνίδι λιγότερο. Ο ΟΦΗ αγωνιζόταν από το 66′ με δέκα παίκτες, καθώς ο Αϊτόρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

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Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, με τον ΟΦΗ να αναζητά τρόπους να απειλήσει μέσα από γρήγορες μεταβάσεις. Στο 10′ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή, όταν ο Γιόβιτς επιχείρησε να εκτελέσει αφού γύρισε το σώμα του, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε την μπάλα.

Εννέα λεπτά αργότερα, ο Γιόβιτς έβγαλε με τακουνάκι τον Μάριν σε θέση για σουτ. Ο τελευταίος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας των Κρητικών απομάκρυνε.

Στο 20′, ο Γιόβιτς επιχείρησε νέο σουτ από το ύψος της περιοχής, με την μπάλα να φεύγει εκτός εστίας. Στο 27′, ο Χριστογεώργος έδιωξε την μπάλα πάνω στον Κοϊτά, ο οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ευκαιρία, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ σκόραρε με τον Κουτέσα, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ στον Κωστούλα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον πάγκο των γηπεδούχων.

Άνοιξε το σκορ ο Ρέλβας

Η Ένωση απείλησε ξανά στο 37′ με τον Κοϊτά και τελικά άνοιξε το σκορ στο 41ο λεπτό. Ο Μάγερ εκτέλεσε κόρνερ από την αριστερή πλευρά και ο Ρέλβας, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 45′, ο Ντίκμαν προσπάθησε να δώσει απάντηση για τον ΟΦΗ, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο με κεφαλιά.

Η ΑΕΚ συνέχισε με επιθετική διάθεση και μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια. Στο 56′, ο Μάγερ βρέθηκε αμαρκάριστος στη δεξιά πλευρά της περιοχής και γύρισε την μπάλα προς τον Γιόβιτς. Η φάση κατέληξε στον Κοϊτά, ο οποίος επιχείρησε σουτ χωρίς να βρει στόχο. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο ΟΦΗ προσπάθησε να κυκλοφορήσει περισσότερο την μπάλα και να πάρει μέτρα στο γήπεδο, χωρίς να καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός.

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Δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Αϊτόρ, το «καθάρισαν» Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς

Στο 66ο λεπτό, οι ισορροπίες άλλαξαν εις βάρος των Κρητικών. Ο Αϊτόρ έκανε φάουλ στον Κοϊτά κοντά στη δεξιά πλευρά και δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον ΟΦΗ με δέκα ποδοσφαιριστές.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 78′ ο Ζίνι πάτησε περιοχή από τα αριστερά και έπιασε το σουτ, που πέρασε άουτ. Στο 83′ η Ένωση “καθάρισε” το παιχνίδι, με τον Μάριν να εκτελεί το κόρνερ από αριστερά και τον Μουκουντί να πιάνει την κεφαλιά, κάνοντας το 2-0.

Στο 90+3′ η ΑΕΚ έφτασε και σε τρίτο τέρμα, ξανά από εκτέλεση κόρνερ. Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτες του Κόντη δεν έδιωξαν και ο Γκατσίνοβιτς με πλασέ από κοντά έκανε το 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ.

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ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα (87′ Γκεοργκίεβ), Ρέλβας, Κάιρινεν (62′ Ζίνι), Κουτέσα (67′ Μάριο), Κοϊτά, Μάγερ (88′ Βιτάλις), Μαρίν, Γιόβιτς (88′ Γκατσίνοβιτς)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (79′ Γκονθάλεθ), Ντίκμαν, Ανδρούτσος (90+1′ Καραχάλιος), Μπουχαλάκης (72′ Αποστολάκης), Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο (78′ Χατζηγιοβάνης)

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