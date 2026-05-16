Ενας μικρός… πανικός επικρατεί στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ανοικτή προπόνηση της ΑΕΚ πριν το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακού όπου η Ενωση θα κάνει τη φιέστα για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Παρά τη βροχή πάνω από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ που συνεχώς αυξάνονται δίνουν το παρών ενώ το αδιαχώρητο επικρατεί και στην μπουτίκ.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει… ήδη ημέρα ντέρμπι και κλίμα φιέστας στη Νέα Φιλαδέλφεια , με χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ να έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά της Αγιά Σοφιάς – ALLWYN Arena.

Η Ένωση, ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ απέναντι στον Ολυμπιακό και ο κόσμος δίνει από νωρίς δυναμικό «παρών», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο.

Οι θύρες της Αγιά Σοφιάς – ALLWYN Arena άνοιξαν στις 17:00, ενώ περίπου μισή ώρα αναμένεται η προπόνηση, την οποία οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά σε ολόκληρη τη διάρκειά της.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Η Κυριακή θα είναι η μεγάλη μέρα αλλά και η μεγάλη νύχτα! Τα προπύλαια της ALLWYN Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας.

Στο χρονικό διάστημα 10.00-14.00 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία, υπό την αιγίδα του ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Από τις 16.30 μέχρι τις 18.30, μικροί και μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να παίξουν στον Τροχό της ΑΕΚ και να κάνουν face painting.

Έξω από το γήπεδο, στην Πλατεία του Αετού, θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 18.30 έως και τη λήξη όλου του τελετουργικού τα μεσάνυχτα, για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ, μετά τον αγώνα, όταν οι Πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία.

Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής της 10ης Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου.

Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τους αξίζει.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!