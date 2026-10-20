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Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας προέτρεψε τους νέους φοιτητές να εργάζονται σκληρά και να διατηρούν ακλόνητη πίστη στις ικανότητές τους.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποδέχθηκε τους φοιτητές τονίζοντας τον στενό δεσμό του πανεπιστημίου με τη ζωή της πόλης.

Ο πρύτανης του ιδρύματος, Κυριάκος Αναστασιάδης, κάλεσε τους φοιτητές να αναλάβουν την ευθύνη για τη νέα ακαδημαϊκή πορεία που ξεκινούν.

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Στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Την εκδήλωση σημάδεψε η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Νίκου Γκάλη, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τους φοιτητές, φωτογραφήθηκε με δεκάδες από αυτούς και υπέγραψε αυτόγραφα.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας κάλεσε τους νέους να διατηρήσουν «πάθος για τη μόρφωση και πάθος για τις ιδέες» τους. Με χαμόγελο, σχολίασε «Μπορούν να με λένε και Dr Γκάλης τα παιδιά», αναφερόμενος στην αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του ΑΠΘ. Παράλληλα, καλωσόρισε τους πρωτοετείς λέγοντας: «Να σας πω καλώς ήρθατε στο σπίτι μου, γιατί έχω ζήσει από τις καλύτερες στιγμές σε αυτό το γήπεδο…»

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Όταν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη θέση που έχει αφιερωθεί στο Παλέ στη φανέλα με το Νο 6, ο Νίκος Γκάλης απάντησε με χιούμορ: «Δεν φορούσα αυτή, ήταν μερικά νούμερα μικρότερη…».

Ερωτηθείς για το τι τον κινητοποιούσε όταν βρισκόταν περίπου στην ηλικία των σημερινών φοιτητών, εξήγησε: «Μου έδινε ενέργεια, στην ηλικία των παιδιών αυτών, η αγάπη, το πάθος για τις νίκες. Είναι αυτό που πάντα ήθελα: να είμαι πρώτος! Άρα, πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να βελτιώνεις τον εαυτό σου. Πάνω από όλα όμως, όσο και αν δουλέψεις, πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Το πρώτο είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε με τους πρωτοετείς μια προσωπική ανάμνηση από την πρώτη του άφιξη στην Ελλάδα, σε ηλικία περίπου 20 ετών. Όπως διηγήθηκε: «Όταν ήρθα στην Ελλάδα ήμουν σαν όλα αυτά τα παιδιά, σε αυτή την ηλικία περίπου, στα 20. Ήταν η πρώτη φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα. Βγαίνω στο μπαλκόνι, βλέπω την πλατεία Αριστοτέλους, τη θάλασσα και λέω, μόνος μου: μία μέρα θα κατακτήσω την πόλη, θα κατακτήσω αυτή τη χώρα, όλοι θα μιλάνε για μένα μια μέρα. Γιατί το πίστευα. Και δεν θα έκανα αυτά που έκανα, αν δε το πίστευα πρώτα εγώ. Να πιστεύετε στις ικανότητές σας, στις δυνάμεις σας και θα κάνετε τον κόσμο καλύτερο».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποδέχθηκε τους νέους φοιτητές, επισημαίνοντας τη στενή σχέση του πανεπιστημίου με τον δήμο και τη ζωή της πόλης. Στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Καλωσήρθατε στη μεγάλη παρέα της Θεσσαλονίκης, μεγαλώστε την και απολαύστε τις στιγμές σας εδώ. Ήρθατε στην ομορφότερη πόλη, αυτά που θα ζήσετε δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ».

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, έδωσε έμφαση στην προσωπική ευθύνη των φοιτητών και στην αξία της ακαδημαϊκής ελευθερίας. «Σήμερα, στην πραγματικότητα αρχίζει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή σας. Να χαρείτε την επιτυχία σας. Αυτή η πρώτη μεγάλη νίκη είναι δική σας», τόνισε, προτρέποντάς τους να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση του χρόνου τους, τις αποφάσεις τους, αλλά και τις επιτυχίες και τα λάθη τους.