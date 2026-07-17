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Ένταση επικράτησε σε ορκωμοσία φοιτητών στο ΑΠΘ λόγω των περιορισμών στις παρουσίες εντός της αίθουσας όπου γίνεται η τελετή. Η ένταση καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, με φίλους και συγγενείς φοιτητών να καταγγέλλουν ότι δεν επιτράπηκε να μπουν ακόμα και γονείς και παππούδες όσων ορκίζονταν.

Οι υπάλληλοι security του Πανεπιστημίου απαγόρευσαν την είσοδο σε πλήθος ατόμων που περίμεναν για να παραστούν στην τελετή, ενώ παρέπεμπαν για διευκρινίσεις και παράπονα στις πρυτανικές αρχές.

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«Κινδύνεψαν άνθρωποι λόγω συνωστισμού, αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί»

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπρύτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη στο voria.gr, οι περιορισμοί επιβλήθηκαν μετά από φαινόμενα συνωστισμού στην αίθουσα. «Είχαμε λιποθυμικά επεισόδια εντός της Αίθουσας Τελετών. Κινδύνεψαν άνθρωποι λόγω συνωστισμού. Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί» υποστήριξε χαρακτηριστικά παρατηρώντας ότι από τον περασμένο Νοέμβριο οι φοιτητές δικαιούνται πέντε προσκλήσεις για συμμετοχή οικείων προσώπων του στην τελετή ορκωμοσίας.

Ο αντιπρύτανης επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη για την ένταση στις γραμματείες των τμημάτων που έχουν την ευθύνη «να επικοινωνούν με τον κάθε υποψήφιο εγκαίρως και να του γνωστοποιούν όσα προβλέπει ο κανονισμός».

Παράλληλα, επέκρινε και τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι των φοιτητών συμπεριφέρονται κατά τις τελετές ορκωμοσίας χρησιμοποιώντας καπνογόνα και κομφετί. «Ρυπαίνεται ο χώρος με τον χειρότερο τρόπο. Αυτά τα πράγματα δεν ταιριάζουν σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Είναι καταστάσεις χειρότερες και από γήπεδο» υποστήριξε.