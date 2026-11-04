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Διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το πρόβλημα να επηρεάζει και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόβλημα προκλήθηκε από σερπαντίνες από εορτασμούς φοιτητών που αποχωρούσαν και βρισκόντουσαν έξω από τη βιβλιοθήκη. Οι σερπαντίνες έπεσαν πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ σε υποσταθμό με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 τον 102 fm ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, το ίδιο έχει συμβεί ξανά και στο παρελθόν.

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