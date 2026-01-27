Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε την Τρίτη (27/1) με εντυπωσιακό τρόπο την απόκτηση του Χρήστου Μανδά με τη μορφή δανεισμού από τη Λάτσιο, απλώνοντας στις κερκίδες του γηπέδου της μια τεράστια ελληνική σημαία!

Τα «κεράσια» πλήρωσαν 3.000.000 ευρώ στην ιταλική ομάδα ως «ενοίκιο» ενώ με την υποχρεωτική οψιόν αγοράς του καλοκαιριού (σ.σ. που ενεργοποιείται με πολλαπλούς τρόπους), το σύνολο της μεταγραφής του 24χρόνου Ελληνα γκολκίπερ θα εκτοξευθεί στα 22,5 εκατ. ευρώ, ποσό που καθιστά τον Μανδά στις πέντε πιο ακριβές μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών!

Advertisement

Advertisement

Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/jUDRWt1daY — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Όσον αφορά στις προσωπικές απολαβές του Ελληνα διεθνούς τερματοφύλακα, αυτές ανέρχονται στα 2,6 με 2,7 εκατ. ευρώ το χρόνο καθαρά. Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Μανδάς πήρε μεταγραφή από τον ΟΦΗ στη Λάτσιο το 2023 αντί 1,3 εκατ. ευρώ και μέσα σε μια τριετία εκτόξευσε την αξία του.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μπόρνμουθ για τον Μανδά

«Η AFC Bournemouth είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα Χρήστου Μανδά με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν από τη Λάτσιο της Σέριε Α.

Ο 24χρονος έφτασε στη Λάτσιο το 2023 από τον ΟΦΗ και έκτοτε έχει καθιερωθεί στην ανώτερη κατηγορία, με 33 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, δύο συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ελλάδας και μια διεθνή πορεία που τον έχει δει να εκπροσωπεί τη χώρα του σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από την U16 και πάνω.

Σχολιάζοντας την προσθήκη του Μανδά στην ομάδα μας, ο επικεφαλής ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων της AFC Bournemouth, Τιάγκο Πίντο, δήλωσε: “Ο Χρήστος είναι ένας τερματοφύλακας που θα προσθέσει πραγματική δύναμη και ποιότητα στην ομάδα μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον καλωσορίζουμε.

Έχοντας αγωνιστεί στην Ιταλία, έχει ήδη αποδείξει τις ικανότητές του στο υψηλότερο επίπεδο τόσο με τη Λάτσιο όσο και με την ελληνική Εθνική ομάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την επίδραση που μπορεί να έχει, καθώς φέρνει μια αίσθηση ωριμότητας και ψυχραιμίας, ενώ συνεχίζει την εξέλιξή του ως παίκτης».

Advertisement

Eager to make an impact 💪 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Ο Μανδάς μοιράστηκε επίσης τον ενθουσιασμό του για την ένταξή του στους Cherries αυτή τη σεζόν: “Είναι καταπληκτικό συναίσθημα να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Νιώθω πολύ περήφανος, είναι όνειρο για μένα να έρθω εδώ και είμαι πραγματικά πολύ, πολύ χαρούμενος.

Από την αρχή, όταν έμαθα ότι η Μπόρνμουθ ενδιαφερόταν, ήξερα ότι ήθελα να έρθω εδώ. Υπάρχει μια μαγική ατμόσφαιρα μεταξύ των παικτών και των φιλάθλων και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οπότε είναι η σωστή κίνηση για μένα να έρθω εδώ”.

Advertisement

The first-ever Greek player to represent us 🇬🇷✍️ pic.twitter.com/mhfx4S82f0 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Οι Ελληνες που έχουν αγωνιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ

Ο Μανδάς θα είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Μπόρνμουθ που κατάγεται από την Ελλάδα, ωστόσο άλλοι 32 συμπατριώτες μας έχουν παίξει στο παρελθόν σε συλλόγους της Πρέμιερ Λιγκ. Ας τους θυμηθούμε με χρονολογική σειρά:

1990s

Advertisement

Γιώργος Δώνης — Μπλάκμπερν Ρόβερς (1996-97) Nίκος Νταμπίζας — Nιούκαστλ (1997–2003), Λέστερ (2003–04) Θοδώρης Zαγοράκης — Λέστερ (1997–2000) Γεώργιος Χ. Γεωργιάδης — Nιούκαστλ (1998–99) Βασίλης Μπορμπόκης — Ντέρμπι (1998–2000)

2000s

6. Κώστας Κωνσταντινίδης— Μπόλτον (2001–02)

7. Στάθης Tαυλαρίδης — Aρσεναλ (2002–03)

8. Στέλιος Γιαννακόπουλος— Μπόλτον (2003–06) & Χαλ (2008–09)

9. Βασίλης Λάκης — Κρίσταλ Πάλας (2004–05)

10. Kώστας Χαλκιάς — Πόρτσμουθ (2004–05)

11. Γιάννης Σκοπελίτης — Πόρτσμουθ (2004–06)

12. Φάνης Γκέκας — Πόρτσμουθ (2008–09)

13. Aγγελος Μπασινάς — Πόρτσμουθ (2008–10)

14. Σωτήρης Kυργιάκος — Λίβερπουλ (2009–12)

15. Γιώργος Σαμαράς — Mάντσεστερ Σίτι (2006–08), Γουέστ Μπρόμιτς (2014–15)

2010s

16. Aπόστολος Βέλλιος — Eβερτον (2011–13)

17. Βαγγέλης Mόρας — Σουόνσι (2011–12)

18. Χαράλαμπος Mαυρίας — Σάντερλαντ (2013–14)

19. Kώστας Mήτρογλου — Φούλαμ (2013–14)

20. Γιώργος Kαραγκούνης — Φούλαμ (2012–14)

21. Χοσέ Χολέμπας — Γουότφορντ (2015–20)

22. Oρέστης Kαρνέζης — Γουότφορντ (2017–18)

23. Kώστας Σταφυλίδης — Στόουκ (2017–18)

24. Kώστας Mαυροπάνος — Aρσεναλ, Γουέστ Χαμ (2017–19, 2023–)

25. Σωκράτης Παπασταθόπουλος — Aρσεναλ (2018–20)

26. Τζορτζ Μπάλντοκ — Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (2019–21, 2023–24)

2020s

27. Kώστας Tσιμίκας — Λίβερπουλ (2020–25)

28. Δημήτρης Γιαννούλης — Nόριτς (2021–22)

29. Oδυσσέας Βλαχοδήμος — Nότιγχαμ Φόρεστ (2023–24)

30. Χαράλαμπος Kωστούλας — Μπράιτον (2025–)

31. Στέφανος Τζίμας — Μπράιτον (2025–)

32. Χρήστος Tζόλης — Nόριτς (2021–22)

Advertisement

Advertisement

Advertisement