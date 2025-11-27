Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ», για την 5η αγωνιστική του Europa League, όλα έδειχναν νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά ένα ασυγχώρητο λάθος στην άμυνα του «δικέφαλου» στην εκπνοή του αγώνα, άφησε αμαρκάριστο τον Κέρνβιγκ, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 στο 88ο λεπτό, με την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει προηγηθεί στο 64′ με τον Ιβάνουσετς.

Να σημειωθεί ότι ο «δικέφαλος» αγωνίστηκε στην αναμέτρηση χωρίς τον τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια και χωρίς τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος βγήκε νοκ άουτ την τελευταία στιγμή, ενώ και η διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες της Εθνικής φάνηκε να τον επηρεάζουν.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Η Μπραν ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, είχε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να πατήσει στην περιοχή του Παβλένκα. Σε μία τέτοια περίπτωση στο 16′, ο Σόρενσεν μπήκε στην μεγάλη περιοχή, ο Μειτέ ήρθε από πίσω και έκανε ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα, με τον διαιτητή να σφυρίζει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κέρνβιγκ, αλλά ο Παβλένκα έπεσε σωστά στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε δύσκολα, μέσα σε κλίμα αποθέωσης.

Στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 21′, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Μπιάνκο, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Ντίγκελαντ, ο οποίος απομάκρυνε δύσκολα. Στο 37′ ο Κένι έκανε ωραία σέντρα από δεξιά, με τον Γιακουμάκη να κινείται στην πλάτη της άμυνας και να κάνει την προβολή, με τον Ντίγκελαντ να μπλοκάρει.

Ο Ιβάνουσετς άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ

Ο Λούκα Ιβάνουσετς δεν έκανε και το καλύτερο παιχνίδι του με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, τουλάχιστον όχι μέχρι το 64ο λεπτό. Τότε, ο Μιχαηλίδης με μια βαθιά μπαλιά, βρήκε τον Γιακουμάκη. Εκείνος πήγε πλάγια, έδωσε την μπάλα στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος την μοίρασε στον Ιβάνουσετς. Ο Κροάτης βρέθηκε σε πλάγια θέση στην μεγάλη περιοχή, αλλά το πλασέ του ήταν εξαιρετικό, κάνοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ισοφάρισε στο φινάλε η Μπραν

Στο 67′, ο Κροάτης βρέθηκε έξω από την περιοχή της Μπραν. Τότε, του στρώθηκε η μπάλα και εκείνος έκανε ακόμα ένα ωραίο πλασέ, με τον Ντίνγκελαντ να απομακρύνει σε κόρνερ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπραν πήρε μέτρα στο γήπεδο, είχε την κατοχή της μπάλας και πίεσε την άμυνα του ΠΑΟΚ για να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Τελικά, η Μπραν βρήκε το γκολ που αναζητούσε τα τελευταία λεπτά. Στο 88′, ο Σόλτβεντ έβγαλε σέντρα από δεξιά, μετά από κόρνερ και στην περιοχή του «δικέφαλου» βρέθηκε αμαρκάριστος ο Κέρνβιγκ, ο οποίος με το στήθος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η παραπάνω εξέλιξη έκανε έξαλλο τον Λουτσέσκου, ο οποίος είδε ένα απίστευτο λάθος από την άμυνά του, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο και τον ΠΑΟΚ να «πετάει» στα σκουπίδια δύο πολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια.

Advertisement

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (Οζντόεφ), Μειτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς, Τάισον (Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (Τσάλοφ)

Μπραν: (Φρέιερ Αλεξάντερσον) Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Κνούντσεν, Λάρσεν (Ντε Ρόεβε), Ντράγκσνες (Σόλτβεντ), Κέρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (Πέτερσεν), Μάτισεν (Φίνε), Κάστρο (Χάαλαντ), Χολμ

Advertisement