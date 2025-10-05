Το Grand Prix Σιγκαπούρης ήταν ο 18ος φετινός αγώνας για τη φετινή σεζόν της Formula 1 και το μέρος που κρίθηκε ένα από τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Κάτω από τους προβολείς στους δρόμους της ασιατικής πόλης, ο Τζορτζ Ράσελ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη, ενώ ταυτόχρονα η ομάδα της McLaren γιόρτασε το δεύτερο στη σειρά Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, μια επιτυχία που εδραίωσε την κυριαρχία της στη Formula 1 τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, τόσο ο Λάντο Νόρις, όσο και ο Μαξ Φερστάπεν μείωσαν τη διαφορά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας των οδηγών, Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε άψογο αγώνα από την pole position και πρώτευσε στο Grand Prix της Σιγκαπούρης για τη Mercedes την Κυριακή, μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν. Ο Βρετανός πήρε την καρό σημαία κάτω από τα φώτα της πίστας Marina Bay 5,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Ο Λάντο Νόρις άσκησε πίεση στον Φερστάπεν προς το τέλος του αγώνα, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τρίτη θέση μπροστά από τον συμπαίκτη του Όσκαρ Πιάστρι, με τους δύο να κερδίζουν αρκετούς βαθμούς για να σφραγίσουν τον δεύτερο συνεχή τίτλο κατασκευαστών για τη McLaren. Το προβάδισμα του Πιάστρι έναντι του Βρετανού Νόρις στην κατάταξη των οδηγών μειώθηκε στους 22 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν είναι 63 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό με έξι αγώνες να απομένουν στη σεζόν.

Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο των κατασκευαστών στο υπόστεγο της McLaren ήταν ωστόσο συγκρατημένοι, καθώς ο Πιάστρι ήταν εξοργισμένος με τον τρόπο που ο Νόρις τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή.