Σοβαρό αλλά χωρίς ευτυχώς τραγικές συνέπειες ήταν το ατύχημα της 25χρονης Ίζι Χάμοντ, κόρης του Ρίτσαρντ Χάμοντ, γνωστού από τη συμμετοχή του στην εκπομπή Top Gear μαζί με τους Τζέρεμι Κλάρκσον και Τζέιμς Μέι.

Η Ίζι Χάμοντ συμμετείχε στα Evo Sessions, ειδική διοργάνωση που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Formula E, στην πίστα Jeddah Corniche Circuit στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια οδήγησης μονοθεσίου GEN3 Evo, έχασε τον έλεγχο στη στροφή 13 της τροποποιημένης χάραξης της πίστας, με αποτέλεσμα μετωπική σύγκρουση σε τσιμεντένιο τοιχίο. Η πρόσκρουση έφτασε τα 24G, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν σοβαρό τραυματισμό και η 25χρονη έλαβε εξιτήριο από το ιατρικό κέντρο της πίστας. Η ίδια ανέφερε ότι αισθάνεται ελαφρύ πόνο στον αυχένα, αλλά βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Τι πιθανόν προκάλεσε το συμβάν

Σύμφωνα με την ίδια, εκτιμάται ότι τα ελαστικά δεν είχαν φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία τη στιγμή που επιχείρησε ταυτόχρονο φρενάρισμα και αλλαγή κατεύθυνσης, γεγονός που οδήγησε σε απώλεια πρόσφυσης.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων.

Η σκέψη στον πατέρα της

Η Ίζι Χάμοντ δήλωσε ότι την ώρα της πρόσκρουσης η πρώτη της σκέψη ήταν πως ο πατέρας της παρακολουθούσε και ανησύχησε μήπως εκείνος τρομάξει από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Ρίτσαρντ Χάμοντ είχε τραυματιστεί σοβαρά το 2006, όταν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του Top Gear στο Elvington Airfield έχασε τον έλεγχο ενός dragster με κινητήρα jet, ενώ κινούνταν με ταχύτητα άνω των 300 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα για δύο εβδομάδες.

Νικητής των Evo Sessions αναδείχθηκε ο Τζος Λάρκιν, ευρύτερα γνωστός στο YouTube ως TheBurntChip.