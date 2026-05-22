Ο Αλπερέν Σενγκούν, ήταν καλεσμένος της EuroLeague για το pre-game της διοργάνωσης, πριν από την έναρξη του Final Four της διοργάνωσης. Ο Τούρκος, με την είσοδό του στο glass floor του T-Center έγινε δέκτης έντονων αποδοκιμασιών καθώς οι Έλληνες φίλαθλοι, ακόμα δεν έχουν ξεχάσει την προκλητική συμπεριφορά του στο Eurobasket 2025.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού, προχώρησαν σε έντονες αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του Τούρκου σέντερ, ενώ μάλιστα αντικείμενα έφυγαν από την κερκίδα προς τον Σενγκούν. Ο Σενγκούν απομακρύνθηκε από το σημείο, δείχνοντας εκνευρισμένος από την… υποδοχή. Μάλιστα, ακούστηκαν και υβριστικά συνθήματα για την Τουρκία.

Την ίδια ώρα, ο πασίγνωστος influencer, «MK», βρέθηκε στο glass floor του ΟΑΚΑ, φορώντας πράσινη μπλούζα, προκαλώντας την οργή των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Χειρονομίες έγιναν προς το μέρος του, ενώ και σε αυτόν πετάξαν αντικείμενα και νερά.