Ο βετεράνος προπονητής Γκι Ρου προκάλεσε σάλο στη Γαλλία μετά από δηλώσεις του σχετικά με το ποδόσφαιρο και το ρόλο των γυναικών στο άθλημα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό L’Est Clair.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτές τις νέες γυναίκες που ασχολούνται με το αγαπημένο τους άθλημα», δήλωσε ο 87χρονος. «Αλλά αν με ρωτήσετε αν οι αγώνες των γυναικών είναι θεαματικοί, θα σας παραπέμψω στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας που παίζονται μπροστά σε 800 θεατές».

Στη συνέχεια, προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι «οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν, με φαρδύτερους γοφούς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για φαρδείς γοφούς».

Ο πρώην προπονητής της Οσέρ ισχυρίστηκε επίσης ότι «οι καλύτερες παίκτριες έχουν το σωματότυπο νεαρών αγοριών, γι’ αυτό και μερικές φορές βλέπουμε αγόρια κάτω των 14 ετών να νικούν γυναικείες ομάδες ανώτερης ηλικίας».

Ο Ρου έχει κάνει παρόμοιες δηλώσεις για το γυναικείο ποδόσφαιρο και στο παρελθόν, και οι τελευταίες του δηλώσεις προκάλεσαν για άλλη μια φορά ευρεία αντίδραση, με πολλούς να κατηγορούν τον πρώην προπονητή για σεξιστικές απόψεις.

❌ "Une femme est faite pour mettre des enfants au monde", le nouveau dérapage sexiste Guy Roux sur le foot féminin.https://t.co/JxFU2mvWIv — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2026