Η Σαραγόσα ηττήθηκε στο ντέρμπι παραμονής από την Ουέσκα με 1-0 και ο Εστεμπάν Αντράνδε είδε την καριέρα του στην ισπανική Β’ κατηγορία να ολοκληρώνεται πρόωρα.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



Ο Μεξικανός τερματοφύλακας που αγωνίζεται δανεικός από την Μοντερέι, στις καθυστερήσεις του αγώνα, αφού απώθησε τον αρχηγό της Ουέσκα, Χόρχε Πουλίδο, όταν είδε ότι ο διαιτητής του έβγαλε την 2η κίτρινη κάρτα και τον απέβαλλε, «τρελάθηκε» και όρμησε στον αντίπαλο του τον οποίο έβγαλε νοκ άουτ με μπουνιά που θα ζήλευε και πυγμάχος.

⛔️🇦🇷 Esteban Andrada recibió 13 PARTIDOS DE SUSPENSIÓN por la agresión a Jorge Pulido.



Παρά τη δημόσια συγνώμη που ζήτησε η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι επιβάλλει ποινή 12 αγωνιστικών στον έμπειρο τερματοφύλακα για την ακατανόητη ενέργεια του και μία επιπλέον για την αποβολή του.

Η βάση της ποινής του Ανδράδα στηρίζεται στο άρθρο 103 του σχετικού κανονισμού που αναφέρει: «Η επίθεση σε άλλον, χωρίς την πρόκληση τραυματισμού, όταν η ενέργεια λαμβάνει χώρα με το παιχνίδι διακοπτόμενο ή σε απόσταση από τη φάση, τιμωρείται με αποκλεισμό από 4 έως 12 αγώνες». Η απόφαση εξάντλησε την αυστηρότητα (12 αγώνες), αλλά δεν πρόσθεσε την επιβαρυντική περίπτωση πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει κι άλλο την ποινή.

Για τη σύρραξη που ακολούθησε ο Ντάνι Χιμένεθ, τερματοφύλακας της Ουέσκα, τιμωρήθηκε επίσης με 4 αγωνιστικές για χτύπημα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ο Ντάνι Τασέντε της Σαραγόσα τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές.