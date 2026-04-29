Η Σαραγόσα ηττήθηκε στο ντέρμπι παραμονής από την Ουέσκα με 1-0 και ο Εστεμπάν Αντράνδε είδε την καριέρα του στην ισπανική Β’ κατηγορία να ολοκληρώνεται πρόωρα.
Ο Μεξικανός τερματοφύλακας που αγωνίζεται δανεικός από την Μοντερέι, στις καθυστερήσεις του αγώνα, αφού απώθησε τον αρχηγό της Ουέσκα, Χόρχε Πουλίδο, όταν είδε ότι ο διαιτητής του έβγαλε την 2η κίτρινη κάρτα και τον απέβαλλε, «τρελάθηκε» και όρμησε στον αντίπαλο του τον οποίο έβγαλε νοκ άουτ με μπουνιά που θα ζήλευε και πυγμάχος.
Παρά τη δημόσια συγνώμη που ζήτησε η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι επιβάλλει ποινή 12 αγωνιστικών στον έμπειρο τερματοφύλακα για την ακατανόητη ενέργεια του και μία επιπλέον για την αποβολή του.
Η βάση της ποινής του Ανδράδα στηρίζεται στο άρθρο 103 του σχετικού κανονισμού που αναφέρει: «Η επίθεση σε άλλον, χωρίς την πρόκληση τραυματισμού, όταν η ενέργεια λαμβάνει χώρα με το παιχνίδι διακοπτόμενο ή σε απόσταση από τη φάση, τιμωρείται με αποκλεισμό από 4 έως 12 αγώνες». Η απόφαση εξάντλησε την αυστηρότητα (12 αγώνες), αλλά δεν πρόσθεσε την επιβαρυντική περίπτωση πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει κι άλλο την ποινή.
Για τη σύρραξη που ακολούθησε ο Ντάνι Χιμένεθ, τερματοφύλακας της Ουέσκα, τιμωρήθηκε επίσης με 4 αγωνιστικές για χτύπημα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ο Ντάνι Τασέντε της Σαραγόσα τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές.