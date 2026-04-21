Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ταυρομαχία στη Σεβίλλη, όπου τραυματίστηκε βαριά ένας από τους πιο γνωστούς ταυρομάχους της Ισπανία, ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα.

Ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων» τραυματίστηκε όταν το κέρατο του ταύρου τον χτύπησε στα οπίσθια, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική βλάβη.

Advertisement

Advertisement

Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμό περίπου 10 εκατοστών στο ορθό, με τον ταυρομάχο να απομακρύνεται αιμορραγώντας από την αρένα πάνω σε φορείο.

Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε περίπλοκη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων εσωτερικών τραυμάτων.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού.

Η κατάσταση της υγείας του μετά την επέμβαση χαρακτηρίζεται «πολύ σοβαρή», με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά την πιθανότητα μόλυνσης μια επιπλοκή που μπορεί να αποδειχθεί απειλητική για τη ζωή λόγω της φύσης του τραύματος.

🇪🇸 | NOW: Luego de la cornada, el torero Morante de la Puebla sells his emergency operation and publicizes his doctor: "Inherited by a torus in the posterior anal margin with a tray of 10cm, partially damaging the anal sphincter muscles and with perforation in the posterior face… pic.twitter.com/l2mOTclzdu — K13 News (@K13News) April 20, 2026

Με πληροφορίες από lecturas.com