Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου του επιχειρηματία Ίσακ Άντικ, ιδρυτή της Mango, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν την πιθανότητα να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο.

Ο δικαστής ερευνά περισσότερους υπόπτους

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, αλλά και πληοφορίες της «El País», η δικαστής Ρακέλ Νιέτο εξετάζει τον ρόλο της J.L., μίας θεραπεύτριας από τον Ισημερινό που κατοικεί στη Γερμανία και ταξιδεύει τακτικά στη Βαρκελώνη για συνεδρίες με οικογένειες της πόλης, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της οικογένειας Άντικ και εικάζεται ότι συμμετείχε ή επηρέασε τα σχέδια του γιου του επιχειρηματία να εξασφαλίσει μια κληρονομιά όσο ο πατέρας του ήταν ακόμα ζωντανός.

Advertisement

Advertisement

🔴La jueza investiga ahora si hay “terceras personas” involucradas en la muerte de Isak Andic https://t.co/cCVg0I9FT2 a través de @el_pais — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) June 3, 2026

Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια «η πιθανή συμμετοχή του Τζόναθαν Άντικ, καθώς και το εάν υπήρξαν τρίτα πρόσωπα που συμμετείχαν στα γεγονότα».

Η υπόθεση είχε ήδη λάβει διαστάσεις μετά την απόφαση προσωρινής κράτησης του Τζόναθαν Άντικ. Στο σχετικό σκεπτικό, η δικαστής είχε περιγράψει τις ενέργειές του ως «ενεργές, προσχεδιασμένες και προμελετημένες», εκτιμώντας ότι η παρουσία του στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο Μονσεράτ, στις 14 Δεκεμβρίου, δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Τζόναθαν Άντικ είχε επισκεφθεί το σημείο τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα πριν από το περιστατικό.

Ο ρόλος της θεραπεύτριας

Η δικαστής επιδιώκει να χαρτογραφήσει πλήρως τις κινήσεις και τις επικοινωνίες του Τζόναθαν Άντικ, εξετάζοντας τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν την ώρα της πτώσης του Ίσακ Άντικ, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης προμελετημένου σχεδίου σε συνεργασία με άλλο πρόσωπο.

Η ψυχολόγος δεν έχει προς το παρόν την ιδιότητα της κατηγορούμενης και αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις τελευταίες ημέρες αναζητά νομική εκπροσώπηση.

Στο δικαστικό έγγραφο, η ανακρίτρια αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει να διερευνηθεί «αν η ψυχολόγος είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στα γεγονότα», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη στην Ισπανία.