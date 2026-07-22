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Η Βρετανίδα διερμηνέας ισχυρίστηκε ότι ο γιος του επιχειρηματία, Τζόναθαν Άντικ, συμμετείχε σε ορεινή δοκιμασία που προέβλεπε μια ακραία συναισθηματική εμπειρία.

Η μάρτυρας παρείχε μηνύματα και ηχητικά αρχεία που αποδεικνύουν την οργάνωση της διαδρομής ως μέρος της οικογενειακής θεραπείας που είχε προγραμματιστεί.

Οι καταλανικές Αρχές αξιολογούν τα νέα δεδομένα για να προσδιορίσουν αν ο θάνατος του επιχειρηματία οφείλεται σε ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη λήψη νέων καταθέσεων, ενώ ο Τζόναθαν Άντικ παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών μετά τη σύλληψή του τον περασμένο Μάιο.

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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, καθώς μια μάρτυρας κατέθεσε στις Αρχές ότι ο ίδιος και ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, συμμετείχαν σε μια οικογενειακή θεραπεία που περιλάμβανε μια ιδιαίτερα απαιτητική εμπειρία στο όρος Μοντσεράτ.

Πρόκειται για μια Βρετανίδα διερμηνέα, η οποία συνεργαζόταν κατά διαστήματα με την οικογενειακή θεραπεύτρια Τζούλια Λούντερβαλντ. Σύμφωνα με την κατάθεσή της στην καταλανική αστυνομία, η θεραπευτική διαδικασία προέβλεπε μια δοκιμασία, κατά την οποία πατέρας και γιος θα βίωναν μια έντονα φορτισμένη κατάσταση, όπως αποκαλύπτει η El País. Όπως μεταδίδει και η La Vanguardia, η μαρτυρία αυτή προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για το αν ο θάνατος του Ίσακ Άντικ, στις 14 Δεκεμβρίου 2024, οφείλεται σε δυστύχημα ή σε εγκληματική ενέργεια.

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Μέχρι σήμερα, η επικρατέστερη εκδοχή ήταν ότι οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί μόνοι τους στη Μοντσεράτ, προκειμένου να συζητήσουν οικογενειακά ζητήματα. Ωστόσο, η νέα κατάθεση δείχνει πως η διαδρομή ίσως αποτελούσε μέρος μιας οργανωμένης θεραπευτικής διαδικασίας.

Η έρευνα συνεχίζεται

Μετά τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ στις 19 Μαΐου και την άρση του απορρήτου της δικογραφίας, οι καταθέσεις συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές, με την έγκριση της ανακρίτριας Ρακέλ Νιέτο, επιχειρούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας.

Όπως αναφέρουν οι Times, η μάρτυρας εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα του Μαρτορέλ στις 29 Ιουνίου. Όπως κατέθεσε, ήταν εκείνη που, έπειτα από οδηγίες της θεραπεύτριας, αναζήτησε την κατάλληλη ορεινή διαδρομή για τη συγκεκριμένη άσκηση.

Τελικά επέλεξε το μονοπάτι Camí de les Feixades και στις 7 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Ίσακ Άντικ, συνόδευσε τον Τζόναθαν στη διαδρομή ώστε να εξοικειωθεί με το σημείο. Από την έρευνα είχε ήδη προκύψει ότι ο Τζόναθαν είχε επισκεφθεί την περιοχή τουλάχιστον δύο φορές πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Η περιγραφή της μυστήριας «δοκιμασίας»

Το πιο κρίσιμο σημείο της κατάθεσης αφορά το περιεχόμενο της θεραπευτικής άσκησης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η θεραπεύτρια είχε ζητήσει να δημιουργηθεί μια ακραία συναισθηματική εμπειρία και ότι ο Τζόναθαν έπρεπε να σταθεί «στην άκρη ενός γκρεμού» στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η ίδια εξήγησε ότι δίσταζε για καιρό να εμφανιστεί στις Αρχές, καθώς φοβόταν ότι η παρουσία της στη διαδρομή λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη εμπλοκής της στην υπόθεση.

Τελικά αποφάσισε να καταθέσει και παρέδωσε στους αστυνομικούς μηνύματα και ηχητικά αρχεία που είχε ανταλλάξει με την Τζούλια Λούντερβαλντ σχετικά με την οργάνωση της διαδρομής και της συνοδείας.

Η νέα αυτή μαρτυρία αναμένεται να αξιολογηθεί από τις ανακριτικές Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να εξακριβώσουν αν ο θάνατος του ιδρυτή της Mango ήταν αποτέλεσμα δυστυχήματος ή αν πρόκειται για υπόθεση εγκληματικής ενέργειας.