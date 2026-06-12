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Σημαντικές εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Αντίκ. Σύμφωνα με ισπανόφωνα ΜΜΕ, η Εισαγγελία τάχθηκε κατά της προσφυγής που κατέθεσε η υπεράσπιση του Τζόναθαν Αντίκ, με επικεφαλής τον δικηγόρο Κριστόμπαλ Μαρτέλ, η οποία ζητούσε την ακύρωση της δικαστικής απόφασης επιβολής περιοριστικών μέτρων μετά τη σύλληψή του ως ύποπτου για τον φερόμενο φόνο του πατέρα του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Εμμένει στη θέση της η Εισαγγελία για τον Τζόναθαν Αντίκ

Το Δημόσιο Υπουργείο εμμένει στο αίτημά του —το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια— για τη διατήρηση της αφαίρεσης του διαβατηρίου, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση εβδομαδιαίας εμφάνισης στα δικαστήρια. Παράλληλα, αντιτίθεται στην επιστροφή του ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέβαλε ο κατηγορούμενος προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος.

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Στην προσφυγή της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστούν τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του Ισάκ Αντίκ σε χαράδρα στις σπηλιές «Cuevas del Salnitre» στο Κολμπατό (Βαρκελώνη), στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ούτε η εμπλοκή τρίτων προσώπων.

Reuters Reuters

Ωστόσο, η εισαγγελική παρέμβαση καταρρίπτει κάθε ισχυρισμό της υπεράσπισης, βασιζόμενη στις ενδείξεις που προκύπτουν από τις αστυνομικές εκθέσεις, την ανάλυση της γεωεντόπισης (GPS), το περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου του θύματος, το αρχείο κλήσεων που πραγματοποίησε ο κατηγορούμενος την ώρα των γεγονότων, καθώς και το φωτογραφικό υλικό από τη σκηνή του συμβάντος.

Για την Εισαγγελία, όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με την υποτιθέμενη καλή σχέση μεταξύ του Τζόναθαν και του πατέρα του, όπως προκύπτει από μηνύματα που έχουν ανακτηθεί, καθώς και με τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του ιδρυτή της Mango.

Επιπλέον, η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι υφίσταται κίνδυνος διαφυγής, δεδομένης της «τεράστιας οικονομικής επιφάνειας» του γιου του ιδρυτή της Mango και της αυστηρότητας των ποινών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Ως εκ τούτου, κρίνει ότι τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, είναι ανάλογα προς τις συνθήκες της υπόθεσης και διασφαλίζουν ότι ο κατηγορούμενος θα παραμείνει στη διάθεση της δικαιοσύνης.

Το χρονικό

Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 όταν έπεσε από ορεινό μονοπάτι στο Μοντσεράτ της Καταλονίας. Την ημέρα εκείνη βρισκόταν μόνο με τον γιο του σε πεζοπορία στην περιοχή. Αρχικά, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα. Ωστόσο, η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε τις Αρχές σε διαφορετικά συμπεράσματα. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία της Καταλονίας, έχουν στρέψει πλέον τις υποψίες προς το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Τόσο η εισαγγελία όσο και η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση θεωρούν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση. Από την πλευρά του, ο Τζόναθαν Άντικ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και επιμένει ότι τα στοιχεία που επικαλούνται οι Αρχές δεν αποδεικνύουν την ενοχή του.