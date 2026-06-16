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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα η κλήση έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησε ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, αμέσως μετά τη μοιραία πτώση του πατέρα του σε φαράγγι στην περιοχή του Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 71χρονος Ισάκ Άντικ αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και είχε ιστορικό συχνών πτώσεων, ενώ φέρεται να έχει προσκομίσει και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό προς υποστήριξη των ισχυρισμών του.

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Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην οροσειρά Μοντσεράτ, όταν έπεσε σε χαράδρα βάθους άνω των 90 μέτρων. Την περίοδο του θανάτου του η περιουσία του υπολογιζόταν σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Βοήθεια, έπεσε σε ένα φαράγγι»

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο Τζόναθαν Άντικ εμφανώς ταραγμένος και σε κατάσταση πανικού να λέει στην τηλεφωνήτρια:

«Χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι βοήθεια, ο πατέρας μου έπεσε».

Λίγο αργότερα προσθέτει:

«Έπεσε σε ένα φαράγγι. Παρακαλώ στείλτε κάποιον, στείλτε ασθενοφόρο, στείλτε κάποιον παρακαλώ».

Καθώς η συνομιλία συνεχίζεται, ο γιος του επιχειρηματία δυσκολεύεται να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, ενώ προσπαθεί να εξηγήσει στις αρχές το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται, σε μονοπάτι κοντά στα σπήλαια Colbato του ορεινού όγκου του Μοντσεράτ.

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Σε κάποια στιγμή της κλήσης, όταν ερωτάται για το ύψος της πτώσης και για την κατάσταση του πατέρα του, ξεσπά σε κλάματα και λέει:

«Δεν μπορώ να τον δω… Δεν απαντάει».

Από την πλευρά της, η τηλεφωνήτρια προσπαθεί να τον καθησυχάσει λέγοντάς του: «Μην ανησυχείτε», ενώ παράλληλα του ζητά τα προσωπικά του στοιχεία, την ηλικία του πατέρα του και έναν αριθμό επικοινωνίας.

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Η υπόθεση που έγινε πρωτοσέλιδο διεθνώς

Η ηχογράφηση διάρκειας σχεδόν τριών λεπτών μεταδόθηκε από καταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό και γρήγορα αναπαράχθηκε από μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παρότι αρχικά ο θάνατος του Ισάκ Άντικ θεωρήθηκε δυστύχημα, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή τον Μάιο του 2026, όταν ο γιος του συνελήφθη αιφνιδιαστικά ως ύποπτος για ανθρωποκτονία.

Η δικαστής Ρακέλ Νιέτο Γκαλβάν τον έθεσε επισήμως υπό έρευνα για τον θάνατο του πατέρα του, επιτρέποντάς του ωστόσο να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.

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Στο πολυσέλιδο δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε, η δικαστής εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις που δικαιολογούν τη συνέχιση της έρευνας σε βάρος του Τζόναθαν Άντικ.

Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στην προβληματική σχέση πατέρα και γιου, αλλά και στην, όπως περιγράφεται, «εμμονή» του κληρονόμου της αυτοκρατορίας της Mango με τα χρήματα.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ίχνη στο έδαφος του σημείου της πτώσης δεν συνάδουν πλήρως με το σενάριο ενός απλού γλιστρήματος, κάτι που αμφισβητεί κατηγορηματικά η υπεράσπιση του κατηγορούμενου.

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Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ακόμη ότι ο Τζόναθαν Άντικ υποστήριξε πως το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε την περίοδο του θανάτου του πατέρα του είχε κλαπεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού στον Ισημερινό και ότι είχε διαγράψει τα δεδομένα του όταν προμηθεύτηκε νέα συσκευή.

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Την ίδια στιγμή, από την ανάλυση του κινητού τηλεφώνου του Ισάκ Άντικ προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας είχε τραβήξει μόνο μία φωτογραφία και ένα βίντεο, ενώ η συσκευή του βρέθηκε στην τσέπη του κατά τη νεκροψία.

Οι δικαστικές αρχές θεωρούν επίσης «απίθανο» ο γιος του να μην αντιλήφθηκε άμεσα την πτώση, δεδομένου ότι οι δύο άνδρες φέρεται να κινούνταν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, «από τις διεξαχθείσες ανακριτικές διαδικασίες, συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να θεωρηθεί ότι ο θάνατος του κ. Ισάκ Άντικ μπορεί να ήταν μη τυχαίος θάνατος, με ενεργή και προμελετημένη εμπλοκή του κ. Τζόναθαν Άντικ στον θάνατο του πατέρα του».

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Μετά τη σύλληψή του, ο Τζόναθαν Άντικ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του αντιπροέδρου της Mango προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες εις βάρος του ως «σοβαρές, άδικες και αβάσιμες».