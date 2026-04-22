Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για να στεφθεί πρωταθλητής στο FIBA Europe Cup, καθώς επικράτησε δύσκολα της Μπιλμπάο στο PAOK Sports Arena και είναι έτοιμος να τα δώσει όλα στον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα (29/4) στην Ισπανία.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους και ηγήθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του να πάρει την πρώτη σημαντική νίκη στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Το παιχνίδι:

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά τον αγώνα και δυσκολεύτηκαν αρκετά στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να έχει 0/4 δίποντα και την Μπιλμπάο 0/9 δίποντα, στα πρώτα οκτώ λεπτά της αναμέτρησης (9-7). Στο τέλος του δεκαλέπτου ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρέμεινε μπροστά στο σκορ (16-13), με τον Μπέβερλι να έχει ήδη 6 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπέβερλι (11π.) συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ο ΠΑΟΚ απέκτησε διψήφια διαφορά (26-15. Οι Βάσκοι αντέδρασαν με 5-0 σερί (26-20, 13′), αλλά Μπέβερλι και Μέλβιν επανέφεραν την διψήφια διαφορά (31-20). Οι γηπεδούχοι μάλιστα πήγαν στα αποδυτήρια στο +8 (43-35), με τους Μπέβερλι και Ταϊρί να ηγούνται στο σκοράρισμα.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ταϊρί (17π.) συνέχισε όπως το άφησε προηγουμένως και με 7 προσωπικούς πόντους ανέβασε την διαφορά στο +10 (50-40). Στην συνέχεια όμως, η Μπιλμπάο αντέδρασε, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και μείωσε στο καλάθι (60-59). Ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στο τέλος και έφτασε στην σημαντική νίκη με 79-73 που του δίνει προβάδισμα ενόψει του δεύτερου τελικού, που θα κριθεί στην διαφορά πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73

